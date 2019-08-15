Где найти работу: топ-5 эффективных методов для соискателей

Чаще всего украинцы находят работу с помощью сайтов по поиску работы и через рекомендации, несмотря на то, что львиная доля соискателей пытаются найти вакансии в социальных сетях.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщила HR-эксперт Татьяна Пашкина.

"Первые два места - это сайты по поиску работы и рекомендации. Для взрослых рекомендации работают лучше. 25% ищут отклики работодателей в Instagram, по Facebook - 24% ищут работу и всего 10% находят", - сообщила Пашкина.

По ее словам, больше шансов найти работу в центре занятости, чем в социальных сетях или путем google-запросов. Но, по мнению эксперта, работу надо искать везде и четко понимать, какая вакансия интересует.

Например, соискателю необходимо подписаться на рассылку похожих вакансий на сайтах по поиску работу, уведомить о поиске вакансий знакомых, обновлять профильные сайты и социальные сети.

Согласно статистике, первые в топе поиска работы - специальные сайты, вторые - персональные рекомендации, третьи - рекрутинговые компании, четвертые - сайты компаний и на 5 месте - поисковик Google.

При этом, работодателям стоит помнить, что 96% украинцев мониторят информацию о компании до того, как прийти на стажировку.

"Если работодатель не озаботился тем, чтобы про себя рассказать, соискатели уходят к его соседям, которые рассказали", - уточнила Пашкина.

Она подчеркнула, что в Украине возникает ситуация, когда работу ищут все, всегда и везде и ситуация вряд ли изменится в ближайшем будущем.

Инфографики: rabota.ua

Раньше Українські Новини писали, каких украинских специалистов ждут в Европе.

Кроме того, эксперт назвала 4 востребованные професии, для которых нужно высшее образование.