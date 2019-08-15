Резкое похолодание, штормовой ветер и жара +34: синоптик предупредила о сложной погоде

После прихода в Украину циклона Zorro в четверг, 15 августа, ожидаются дожди, грозы, возможны сильные ливни, шквал и град, в то же время в некоторых областях столбики термометров перевалят за + 34.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Сильный, до штормового, южный ветер - на Севере, в Центре до Одесской области. Жара - на Юге, Востоке и в центральных областях, кроме Винницкой области", - написала она.

По словам синоптика, кратковременные грозовые дожди пройдут в западных областях. Там возможны, локально, град и шквалы. Влажность может дотянуть до Севера, в частности, в Житомирской области.

На остальной территории Украины ожидается сухая погода и высокая пожарная опасность.

Ветер преимущественно южный, с сильными порывами на севере, в центральных областях и в Одесской области. В западных областях ветер ожидается умеренный, северо-западный.

Жара остается в южной части, на Востоке и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области. Воздух раскалится до + 30 + 34 градуса.

На Западе похолодает до + 18 + 23 градуса

"А вот на Севере - полная демократия: в четверг в Житомирской области + 20 + 23 градуса, в Киевской области + 23 + 25 градусов, в Черниговской области + 25 + 27 градусов, в Сумской области + 26 + 31 градус", - написала Диденко.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

В Киеве 15 августа жара спадет до +24 градусов. Ожидается порывистый, до сильного, южный ветер. Вероятность дождя небольшая.

"Контрасты и колебания давления и температуры сейчас - значительные, поэтому особенно внимательно следите за здоровьем, воды побольше, кофе поменьше, позвоните родственникам или знакомым пожилого возраста, не бегите, тяжело дыша, по маршруткой и не ссорьтесь на дороге с нарушителями полосы общественного транспорта", - предупредила Диденко.

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