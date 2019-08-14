Кабмин обязал "Нефтегаз" продавать газ компании Ахметова на 40% дешевле, чем населению, - Герус

Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что Кабмин обязал Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" продавать газ энергогенерирующей компании "ДТЭК Востокэнерго" за 2 895 гривен\/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки).\r\nОб этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компанию "Нефтегаз" продавать газ для "ДТЭК Востокэнерго" по цене 2 895 гривен\/тыс. куб. м. То есть теперь компания, принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения", - написал Герус.\r\nОн отметил, что на данный момент 8 других ТЭС, принадлежащих группе ДТЭК, продают свою электроэнергию дороже, чем электроэнергия стоит в Словакии или Беларуси.\r\n"Компания ДТЭК сейчас продает свой уголь по цене около 100 долларов\/тонна, хотя уголь в Роттердаме стоит 50 долларов\/тонна. Никто в мире не может продавать уголь по 100 долларов, только ДТЭК на "немонопольном" рынке Украины", - подытожил он.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кабмин снизил цену на газ для Луганской ТЭС Ахметова.\r\nЛуганской ТЭС необходима спеццена на газ из-за блокирования поставок угля со стороны РФ. \r\nТем временем, Нефедов женился на менеджере Ахметова.