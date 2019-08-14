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14 августа 2019, среда, 15:49 59
Экономика 2019-08-14T15:54:57+03:00
Українські Новини
Кабмин обязал "Нефтегаз" продавать газ компании Ахметова на 40% дешевле, чем населению, - Герус

Кабмин обязал "Нефтегаз" продавать газ компании Ахметова на 40% дешевле, чем населению, - Герус

Нефтегаз Украины.
Нефтегаз Украины.

Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что Кабмин обязал Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" продавать газ энергогенерирующей компании "ДТЭК Востокэнерго" за 2 895 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки).

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компанию "Нефтегаз" продавать газ для "ДТЭК Востокэнерго" по цене 2 895 гривен/тыс. куб. м. То есть теперь компания, принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения", - написал Герус.

Он отметил, что на данный момент 8 других ТЭС, принадлежащих группе ДТЭК, продают свою электроэнергию дороже, чем электроэнергия стоит в Словакии или Беларуси.

"Компания ДТЭК сейчас продает свой уголь по цене около 100 долларов/тонна, хотя уголь в Роттердаме стоит 50 долларов/тонна. Никто в мире не может продавать уголь по 100 долларов, только ДТЭК на "немонопольном" рынке Украины", - подытожил он.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин снизил цену на газ для Луганской ТЭС Ахметова.

Луганской ТЭС необходима спеццена на газ из-за блокирования поставок угля со стороны РФ. 

Тем временем, Нефедов женился на менеджере Ахметова.

Больше новостей о: Нефтегаз Кабмин ДТЭК Ринат Ахметов Андрей Герус

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