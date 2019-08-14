В четверг в Киеве существенно похолодает, на востоке и юге сохранится 33-градусная жара

В то время, как в Украину надвигается циклон Zorro, 15 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины облачно с прояснениями, ночью умеренный дождь, местами существенный дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +17…+22 градуса.\r\nВ Карпатах ночью существенный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +14…+19 градусов.\r\nВ Моршине ночью кратковременный дождь, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +19…+21 градус.\r\nВ Трускавце ночью кратковременный дождь, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +19…+21 градус.\r\nВ Сваляве ночью существенный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +21…+23 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +22…+27 градусов, в Сумской области до +32 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза; ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +27…+32 градуса, в Винницкой области +22…+27 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +27…+32 градуса.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус.\r\n14 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+26 градусов; в Днепре возле Киева +23 градуса.\r\nНапомним, сегодня, 14 августа, когда верующие празднуют Медовый Спас или Маковей, в ряде областей объявили штормовое предупреждение.