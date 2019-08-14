Атмосферний фронт насувається на частину України: оголошено штормове попередження

Сьогодні, 14 серпня, коли віряни святкують Медовий Спас або Маковей, в низці областей оголосили штормове попередження.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.\r\n"За даними УкрГідрометцентру, в зв'язку з переміщенням активного атмосферного фронту із Центральної Європи у західних, північних та Вінницькій областях 14 серпня очікуються грози, подекуди град та шквали 15-20 м\/с, - йдеться в ньому.\r\nЗазначається, що протягом доби 14 серпня на заході країни значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 м\/с .\r\n14 серпня у західних областях зниження денної температури до 20-25° (на 5-10°).\r\nНагадаємо, раніше синоптик предупрежадала про різку зміну погоди на Маковія.\r\nКрім того синоптик розповів, яким прогнозується оксамитовий сезон і бабине літо в Україні.\r\n14 серпня в Києві мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +19...+21 градус, вдень +30...+32 градуси.\r\nРаніше Українські Новини писали про те, коли відзначають Яблучний і Горіховий Спас.