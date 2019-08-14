Атмосферний фронт насувається на частину України: оголошено штормове попередження

Сьогодні, 14 серпня, коли віряни святкують Медовий Спас або Маковей, в низці областей оголосили штормове попередження.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За даними УкрГідрометцентру, в зв'язку з переміщенням активного атмосферного фронту із Центральної Європи у західних, північних та Вінницькій областях 14 серпня очікуються грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, - йдеться в ньому.

Зазначається, що протягом доби 14 серпня на заході країни значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 м/с .

14 серпня у західних областях зниження денної температури до 20-25° (на 5-10°).

Нагадаємо, раніше синоптик предупрежадала про різку зміну погоди на Маковія.

Крім того синоптик розповів, яким прогнозується оксамитовий сезон і бабине літо в Україні.

14 серпня в Києві мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 градус, вдень +30...+32 градуси.

Раніше Українські Новини писали про те, коли відзначають Яблучний і Горіховий Спас.