В Киеве "стоит" красная линия метро: на рельсы упал человек

Сегодня вечером, 13 августа, в Киеве на одной из станций метро Святошинско-броварской линии (красная) человек упал на рельсы. Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nТак, корреспондент сообщил, что инцидент произошел около 21:40, об этом объявили дежурные станции.\r\nДанных о состоянии упавшего и его личности на данный момент нет.\r\nТакже известно, что из-за инцидента "стоит" вся красная линия метро.\r\nКак сообщали Українські Новини, в час пик останавливалась синяя ветка метрополитена в Киеве: человек упал на рельсы.\r\nТакже центральные станции метро закрывали вечером из-за футбола на НСК "Олимпийский".\r\nРанее в Киеве в час пик на 1,5 часа закрывали пять станций метро из-за падения пассажира на рельсы, и в июле на станции метро "Левобережная" на рельсы упал человек.\r\nА на "Дворце Спорта" пьяный мужчина упал под поезд.\r\nКроме того, Українські Новини писали о том, что делать, если упали на рельсы в метро.