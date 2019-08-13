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13 августа 2019, вторник, 21:48 269
Происшествия 2019-08-13T22:02:58+03:00
Українські Новини
В Киеве "стоит" красная линия метро: на рельсы упал человек

В Киеве "стоит" красная линия метро: на рельсы упал человек

Метрополитен
Метрополитен

Сегодня вечером, 13 августа, в Киеве на одной из станций метро Святошинско-броварской линии (красная) человек упал на рельсы. Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Так, корреспондент сообщил, что инцидент произошел около 21:40, об этом объявили дежурные станции.

Данных о состоянии упавшего и его личности на данный момент нет.

Также известно, что из-за инцидента "стоит" вся красная линия метро.

Как сообщали Українські Новини, в час пик останавливалась синяя ветка метрополитена в Киеве: человек упал на рельсы.

Также центральные станции метро закрывали вечером из-за футбола на НСК "Олимпийский".

Ранее в Киеве в час пик на 1,5 часа закрывали пять станций метро из-за падения пассажира на рельсы, и в июле на станции метро "Левобережная" на рельсы упал человек.

А на "Дворце Спорта" пьяный мужчина упал под поезд.

Кроме того, Українські Новини писали о том, что делать, если упали на рельсы в метро.

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