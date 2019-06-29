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29 июня 2019, суббота, 09:30 302
Жизнь 2019-06-29T11:15:02+03:00
Українські Новини
Что делать, если упали на рельсы в метро

Что делать, если упали на рельсы в метро

Метро. Фото: pixabay
Метро. Фото: pixabay

Никто не застрахован от несчастных случаев. Но их можно избежать, если знать правила безопасности. Иногда случается, что кто-то толкнул или человеку стало плохо и он упал на рельсы. Что делать в таких случаях расскажут Українські Новини.

Поезда двигаются на электротяге. Поезд катится по двум обычным ходовым рельсам, а с боку от поезда (конкретно слева) идет третий рельс, контактный.  Обычно мы его не видим — потому что он расположен под платформой.

Именно из контактного рельса поезд берёт электричество при помощи токоприёмника. Напряжение у этого рельса 825 вольт. Приближаться к такой рельсе смертельно опасно.

Если упали с платформы, ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно вылезти. А также нельзя прятаться под платформу, если едет поезд.

Что нужно делать:

  1. Вариант первый - бежать по направлению движения поезда к началу платформы. Поезд там всё равно остановится, а машинист увидит заранее, что кто-то находится на рельсах. Сотрудники метрополитена помогут выбраться.
  2. Если нет возможности бежать (сломали что-то при падении) или нету времени - нужно лечь между рельсами, головой к поезду, лицом вниз. Обязательно лежать головой к поезду, иначе одежда может задраться потоком воздуха, и зацепиться за что-либо. Также нужно снять с себя все рюкзаки и сумки. Сосредоточиться в положении и не шевелиться.
  3. Если другой человек упал, нужно сказать ему, чтобы он бежал к началу платформы, а потом сообщить об этом кому-то из сотрудников метрополитена.
  4. Если человек все таки лезет обратно на платформу, ни в коем случае нельзя подавать ему руку: если его ударит током от контактного рельса - человека, который пытался помочь ударит вместе с ним.
  5. В случае аварии или катастрофы, если поезд в тоннеле дальше не поедет - нужно выйти справа по ходу движения поезда. Помните, что контактный рельс расположен слева по ходу движения.

Ранее на станции метро "Левобережная" на рельсы упал человек.

Также на "Дворце Спорта" пьяный мужчина упал под поезд.

 

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