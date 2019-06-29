Что делать, если упали на рельсы в метро

Никто не застрахован от несчастных случаев. Но их можно избежать, если знать правила безопасности. Иногда случается, что кто-то толкнул или человеку стало плохо и он упал на рельсы. Что делать в таких случаях расскажут Українські Новини.\r\nПоезда двигаются на электротяге. Поезд катится по двум обычным ходовым рельсам, а с боку от поезда (конкретно слева) идет третий рельс, контактный. Обычно мы его не видим — потому что он расположен под платформой.\r\nИменно из контактного рельса поезд берёт электричество при помощи токоприёмника. Напряжение у этого рельса 825 вольт. Приближаться к такой рельсе смертельно опасно.\r\nЕсли упали с платформы, ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно вылезти. А также нельзя прятаться под платформу, если едет поезд.\r\nЧто нужно делать:\r\n\r\nВариант первый - бежать по направлению движения поезда к началу платформы. Поезд там всё равно остановится, а машинист увидит заранее, что кто-то находится на рельсах. Сотрудники метрополитена помогут выбраться.\r\nЕсли нет возможности бежать (сломали что-то при падении) или нету времени - нужно лечь между рельсами, головой к поезду, лицом вниз. Обязательно лежать головой к поезду, иначе одежда может задраться потоком воздуха, и зацепиться за что-либо. Также нужно снять с себя все рюкзаки и сумки. Сосредоточиться в положении и не шевелиться.\r\nЕсли другой человек упал, нужно сказать ему, чтобы он бежал к началу платформы, а потом сообщить об этом кому-то из сотрудников метрополитена.\r\nЕсли человек все таки лезет обратно на платформу, ни в коем случае нельзя подавать ему руку: если его ударит током от контактного рельса - человека, который пытался помочь ударит вместе с ним.\r\nВ случае аварии или катастрофы, если поезд в тоннеле дальше не поедет - нужно выйти справа по ходу движения поезда. Помните, что контактный рельс расположен слева по ходу движения.\r\n\r\nРанее на станции метро "Левобережная" на рельсы упал человек.\r\nТакже на "Дворце Спорта" пьяный мужчина упал под поезд.\r\n