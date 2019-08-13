У Києві "стоїть" червона лінія метро: на рейки впав пасажир

Сьогодні ввечері, 13 серпня, у Києві на одній із станцій метро Святошинсько-броварська лінія (червона) пасажир впав на рейки. Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

Так, кореспондент повідомив, що інцидент стався близько 21:40, про це оголосили чергові станції.

Даних про стан постраждалого і його особистість на даний момент немає.

Також відомо, що через інцидент "стоїть" вся червона лінія метро.

Як повідомляли Українські Новини, в годину пік зупинялася синя гілка метрополітену в Києві: чоловік впав на рейки.

Також центральні станції метро закривали ввечері через футбол на НСК "Олімпійський".

Раніше в Києві в годину пік на 1,5 години закривали п'ять станцій метро через падіння пасажира на рейки, і в липні на станції метро "Лівобережна" на рейки впав чоловік.

А на "Палаці Спорту" п'яний чоловік впав під поїзд.

Крім того, Українські Новини писали про те, що робити, якщо впали на рейки в метро.