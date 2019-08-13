подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
13 августа 2019, вторник, 11:53 58
Транспорт 2019-08-13T14:30:04+03:00
Українські Новини
Центральные станции метро закроют вечером из-за футбола на НСК "Олимпийский"

Центральные станции метро закроют вечером из-за футбола на НСК "Олимпийский"

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" намерен ограничить работу станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийском" 13 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена, передают Українськi Новини.

"13 августа в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Брюгге" (Бельгия) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в нем.

Отмечается, что возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания.

Согласно сообщению, механизм применяется из соображений безопасности.

КП приносит извинения за возможные временные неудобства.

Как сообщали Українські Новини, 10 августа Киевский метрополитен намеревался ограничить работу станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".

Больше новостей о: Киевский метрополитен футбольный матч Закрытие станций метро

Архив
Новости
НАБУ два года искало в Украине уголь из Роттердама, который не должны оттуда завозить, - Cазонов 14:50
Сотрудники Европарламента жалуются на рост цен в столовой 14:39
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Таинственно исчез: Объявлен в розыск бизнесмен, подавший в ФБР заявление на Коломойского 14:30
Суд восстановил в должности уволенного Трубой директора ТУ ГБР в Полтаве 14:28
Сотрудники ДТЭК прервали отпуска и вернулись в Киев для участия в процессуальных действиях НАБУ 14:17
больше новостей
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Воздух раскалился до +42 в тени в Европе: нынешний июль стал самым жарким в истории 22:00 Карта
Трохимец опровергает убытки от "Роттердам+" 15:42
Ты будешь сидеть за преступления против Украины, - ветераны полка "Азов" обратились к Порошенко 08:39 Видео
Олеся Медведева: детей Порошенко специально одели в лохмотья на митинг в его поддержку, чтобы больше жалости вызвать 12:06
больше новостей
В Голосеевском районе почти на месяц ограничат движение на 10 улицах 18:12
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Осенью цены на продукты подскочат: что лучше заготовить летом 06:30
Олеся Медведева: детей Порошенко специально одели в лохмотья на митинг в его поддержку, чтобы больше жалости вызвать 12:06
"Дело-труба": Суд обязал НАБУ открыть дело против Трубы 10:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok