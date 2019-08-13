Центральные станции метро закроют вечером из-за футбола на НСК "Олимпийский"

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" намерен ограничить работу станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийском" 13 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена, передают Українськi Новини.

"13 августа в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Брюгге" (Бельгия) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в нем.

Отмечается, что возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания.

Согласно сообщению, механизм применяется из соображений безопасности.

КП приносит извинения за возможные временные неудобства.

Как сообщали Українські Новини, 10 августа Киевский метрополитен намеревался ограничить работу станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".