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13 августа 2019, вторник, 17:23 29
Судебная власть 2019-08-13T18:30:02+03:00
Українські Новини
НБУ подал встречный иск против Коломойского

НБУ подал встречный иск против Коломойского

Игорь Коломойский. Скриншот: BIHUS info/YouTube
Игорь Коломойский. Скриншот: BIHUS info/YouTube

Национальный банк подал встречный иск против бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского.

Об этом говорится в решении Северного апелляционного хозяйственного суда № 910/5172/19 от 8 августа, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений, пишет Finclub

Первоначальный иск по этому делу - иск Игоря Коломойского к Национальному банку, который просит суд признать недействительным свое поручительство по кредиту рефинансирования на 4,3 млрд грн, привлеченным в НБУ.

Согласно судебным материалам, Коломойский утверждает, что уполномоченные лица НБУ не имели достаточного объема полномочий на заключение кредитного соглашения, ввиду отсутствия кворума на заседании правления НБУ.

Как сообщали Українські Новини, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ей постоянно угрожает Коломойский.

Тем временем, Игорь Коломойский допускает, что может снова стать совладельцем Приватбанка.

Также Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство по иску НБУ против Игоря Коломойского.

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