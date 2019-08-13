НБУ подал встречный иск против Коломойского

Национальный банк подал встречный иск против бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского.\r\nОб этом говорится в решении Северного апелляционного хозяйственного суда № 910\/5172\/19 от 8 августа, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений, пишет Finclub\r\nПервоначальный иск по этому делу - иск Игоря Коломойского к Национальному банку, который просит суд признать недействительным свое поручительство по кредиту рефинансирования на 4,3 млрд грн, привлеченным в НБУ.\r\nСогласно судебным материалам, Коломойский утверждает, что уполномоченные лица НБУ не имели достаточного объема полномочий на заключение кредитного соглашения, ввиду отсутствия кворума на заседании правления НБУ.\r\nКак сообщали Українські Новини, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ей постоянно угрожает Коломойский.\r\nТем временем, Игорь Коломойский допускает, что может снова стать совладельцем Приватбанка.\r\nТакже Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство по иску НБУ против Игоря Коломойского.