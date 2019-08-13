У Києві спостерігається наимасштабніший спалах кору за всі роки незалежності, - департамент охорони здоров'я

Департамент охорони здоров'я Києва повідомляє, що в столиці спостерігається наимасштабнейшая спалах кору за всі роки незалежності України. Водночас Україна потрапила в топ-3 країн з найвищою захворюваністю на кір.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

Директор департаменту Валентина Гінсбург наголосила, що за останні 6 місяців у Києві на кір захворіли понад 5 тис. чоловік, це в три рази більше, ніж за аналогічний період в 2018 році.

Крім того, директор повідомила, що велика кількість дітей і дорослих не щеплені.

Гінсбург зазначила, що тільки активна вакцинація може допомогти.

Вона запевнила, що на сьогодні в Києві створені всі умови, щоб у зручний час, без черг, безкоштовно зробити щеплення.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні за тиждень на кір захворіли 287 осіб.

Раніше у МОЗ розповіли, що за два роки кількість хворих на кір в Україні збільшилася в 500 разів.

Тим часом Ізраїль вніс Україну і Грузію в перелік небезпечних для відвідування країн.