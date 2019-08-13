У Києві спостерігається наимасштабніший спалах кору за всі роки незалежності, - департамент охорони здоров'я

Департамент охорони здоров'я Києва повідомляє, що в столиці спостерігається наимасштабнейшая спалах кору за всі роки незалежності України. Водночас Україна потрапила в топ-3 країн з найвищою захворюваністю на кір.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.\r\nДиректор департаменту Валентина Гінсбург наголосила, що за останні 6 місяців у Києві на кір захворіли понад 5 тис. чоловік, це в три рази більше, ніж за аналогічний період в 2018 році.\r\nКрім того, директор повідомила, що велика кількість дітей і дорослих не щеплені.\r\nГінсбург зазначила, що тільки активна вакцинація може допомогти.\r\nВона запевнила, що на сьогодні в Києві створені всі умови, щоб у зручний час, без черг, безкоштовно зробити щеплення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україні за тиждень на кір захворіли 287 осіб.\r\nРаніше у МОЗ розповіли, що за два роки кількість хворих на кір в Україні збільшилася в 500 разів.\r\nТим часом Ізраїль вніс Україну і Грузію в перелік небезпечних для відвідування країн.