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13 августа 2019, вторник, 14:30 176
Силовые структуры 2019-08-13T14:37:52+03:00
Українські Новини
Таинственно исчез: Объявлен в розыск бизнесмен, подавший в ФБР заявление на Коломойского

Таинственно исчез: Объявлен в розыск бизнесмен, подавший в ФБР заявление на Коломойского

Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua

Национальная полиция сообщила о подозрении и объявила в розыск бизнесмена, почетного президента Федерации тенниса Украины Вадима Шульмана, который является экс-бизнес-партнером Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом говорится в базе разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Указано, что Шульману предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Он объявлен в розыск 26 июля текущего года.

Мера пресечения ему не избиралась.

Ранее СМИ сообщали, что ФБР США открыло дело против Коломойского по заявлению его бывшего бизнес-партнера Вадима Шульмана.

В мае 2017 года Шульман подал иск в Высокий суд Лондона, в котором обвинил Коломойского и Боголюбова в мошенничестве на более чем  500 млн долларов.

Шульман - бывший партнер Коломойского и Боголюбова по горно-металлургическому бизнесу.

Он утверждает, что партнеры обманули его и с 2000 по 2007 год он не получал прибыли от своей доли в общем бизнесе.

Шульман также обнаружил пропажу 30 млн долларов, которые доверил партнерам для инвестирования в американский завод.

Британский суд отказался рассматривать иск, заявив, что оно не в его юрисдикции.

Как сообщали Українськi Новини, адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского "криминальным олигархом".

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