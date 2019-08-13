Национальная полиция сообщила о подозрении и объявила в розыск бизнесмена, почетного президента Федерации тенниса Украины Вадима Шульмана, который является экс-бизнес-партнером Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.\r\nОб этом говорится в базе разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что Шульману предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.\r\n\r\nОн объявлен в розыск 26 июля текущего года.\r\nМера пресечения ему не избиралась.\r\nРанее СМИ сообщали, что ФБР США открыло дело против Коломойского по заявлению его бывшего бизнес-партнера Вадима Шульмана.\r\nВ мае 2017 года Шульман подал иск в Высокий суд Лондона, в котором обвинил Коломойского и Боголюбова в мошенничестве на более чем 500 млн долларов.\r\nШульман - бывший партнер Коломойского и Боголюбова по горно-металлургическому бизнесу.\r\nОн утверждает, что партнеры обманули его и с 2000 по 2007 год он не получал прибыли от своей доли в общем бизнесе.\r\nШульман также обнаружил пропажу 30 млн долларов, которые доверил партнерам для инвестирования в американский завод.\r\nБританский суд отказался рассматривать иск, заявив, что оно не в его юрисдикции.\r\nКак сообщали Українськi Новини, адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского "криминальным олигархом".