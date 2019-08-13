Випадково зник: Бизнесмен Шульман, що подав у ФБР заяву на Коломойського, оголошений в розшук

Національна поліція повідомила про підозру і оголосила в розшук бізнесмена, почесного президента Федерації тенісу України Вадима Шульмана, який є екс-бізнес-партнером Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Про це йдеться в базі розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Зазначено, що Шульману висунуто підозру у ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Він оголошений в розшук 26 липня поточного року.

Запобіжний захід йому не обирався.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ФБР США відкрило справу проти Коломойського за заявою його колишнього бізнес-партнера Вадима Шульмана.

У травні 2017 року Шульман подав позов до високого суду Лондона, в якому звинуватив Коломойського і Боголюбова в шахрайстві на більш ніж 500 млн доларів.

Шульман - колишній партнер Коломойського і Боголюбова по гірничо-металургійному бізнесу.

Він стверджує, що партнери обманули його і з 2000 по 2007 рік він не отримував прибутки від своєї частки в спільному бізнесі.

Шульман також виявив пропажу 30 млн доларів, які довірив партнерам для інвестування в американський завод.

Британський суд відмовився розглядати позов, заявивши, що він не в його юрисдикції.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані назвав колишнього співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського "кримінальним олігархом".