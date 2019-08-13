Національна поліція повідомила про підозру і оголосила в розшук бізнесмена, почесного президента Федерації тенісу України Вадима Шульмана, який є екс-бізнес-партнером Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.\r\nПро це йдеться в базі розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що Шульману висунуто підозру у ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.\r\n\r\nВін оголошений в розшук 26 липня поточного року.\r\nЗапобіжний захід йому не обирався.\r\nРаніше ЗМІ повідомляли, що ФБР США відкрило справу проти Коломойського за заявою його колишнього бізнес-партнера Вадима Шульмана.\r\nУ травні 2017 року Шульман подав позов до високого суду Лондона, в якому звинуватив Коломойського і Боголюбова в шахрайстві на більш ніж 500 млн доларів.\r\nШульман - колишній партнер Коломойського і Боголюбова по гірничо-металургійному бізнесу.\r\nВін стверджує, що партнери обманули його і з 2000 по 2007 рік він не отримував прибутки від своєї частки в спільному бізнесі.\r\nШульман також виявив пропажу 30 млн доларів, які довірив партнерам для інвестування в американський завод.\r\nБританський суд відмовився розглядати позов, заявивши, що він не в його юрисдикції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані назвав колишнього співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського "кримінальним олігархом".