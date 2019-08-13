підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
13 серпня 2019, вівторок, 14:36 34
Силові структури 2019-08-13T17:00:03+03:00
Українські Новини
Випадково зник: Бизнесмен Шульман, що подав у ФБР заяву на Коломойського, оголошений в розшук

Випадково зник: Бизнесмен Шульман, що подав у ФБР заяву на Коломойського, оголошений в розшук

Ігор Коломойський. Фото: slovoidilo.ua
Ігор Коломойський. Фото: slovoidilo.ua

Національна поліція повідомила про підозру і оголосила в розшук бізнесмена, почесного президента Федерації тенісу України Вадима Шульмана, який є екс-бізнес-партнером Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Про це йдеться в базі розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Зазначено, що Шульману висунуто підозру у ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Він оголошений в розшук 26 липня поточного року.

Запобіжний захід йому не обирався.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ФБР США відкрило справу проти Коломойського за заявою його колишнього бізнес-партнера Вадима Шульмана.

У травні 2017 року Шульман подав позов до високого суду Лондона, в якому звинуватив Коломойського і Боголюбова в шахрайстві на більш ніж 500 млн доларів.

Шульман - колишній партнер Коломойського і Боголюбова по гірничо-металургійному бізнесу.

Він стверджує, що партнери обманули його і з 2000 по 2007 рік він не отримував прибутки від своєї частки в спільному бізнесі.

Шульман також виявив пропажу 30 млн доларів, які довірив партнерам для інвестування в американський завод.

Британський суд відмовився розглядати позов, заявивши, що він не в його юрисдикції.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані назвав колишнього співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського "кримінальним олігархом".

Більше новин про: ФБР Геннадій Боголюбов Ігор Коломойський шульман

Архів
Новини
Російські спецслужби намагаються вербувати українських військових в соцмережах під виглядом жінок, - СБУ 16:49
Кілька сотень осіб під Офісом президента вимагають відставки Супрун, - ЗМІ 16:38
Відключення електроенергії в шахті на Донбасі може призвести до екологічної катастрофи, але керівництво нічого не робить, - Корольчук 16:22
Економічний радник Зеленського заявив, що в торгівлі з РФ потрібно враховувати політичні обмежувачі 16:15
Випуск солі в Україні скоротився майже в півтора рази 16:15
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
"Мова і віра" розколюють Україну: Москаль запропонував стратити автора гасла Порошенка 13:06
Філатов заявляє, що не є підозрюваним у справі про продаж УМХ 16:39
Скріншот: youtube/euronews
У передмісті Афін не можуть загасити масштабну пожежу в лісі - евакуювали табір 13:00
Філатов вважає претензії щодо продажу УМХ політично мотивованими 16:40
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
Олексій Середа. Скріншот відео НОК
Українець завоював золото і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду 19:49
"Справа-труба": Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби 10:03
Зеленський спростив отримання громадянства для однієї категорії росіян 13:51 Доповнено
Порошенка можуть допитати на детекторі брехні, - Труба 13:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok