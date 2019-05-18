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18 мая 2019, суббота, 09:19 1157
Общество 2019-05-18T09:19:26+03:00
Українські Новини
Коломойский заявил, что расследование ФБР против него "ничем не закончится"

Коломойский заявил, что расследование ФБР против него "ничем не закончится"

Известный олигарх Игорь Коломойский заявил, что ФБР, возможно, и ведет расследование в отношении него, но оно ничем не закончится, потому что он "ничего противозаконного на территории США, ЕС или Украины не совершал". Об этом Коломойский сказал в интервью программе "Схемы".

"Может какое-то расследование и ведется, наверное. И оно будет проведено, и ничем не завершится, как всегда. То, что касается меня. Потому что я ничего противозаконного на территории США, или ЕС, или Украины не совершал. И вы все это хорошо знаете. А все остальное - это политические манипуляции", - подчеркнул олигарх.

"Вот Фирташ сидит там в Вене с политически мотивированным обвинениям - и ничем это не заканчивается. Нормально там себя чувствует. Но тоже очень хочет вернуться в Украину.

Вот его обвинили - и он на 5 лет выпал из украинской политической, экономической и бизнес-тусовки. Но мы знаем, кто за этим стоит, что за этим стоит - уже все стало известно. В свое время по телевизору, я думаю, все все покажут - кто за этим стоял", - добавил он.

А также Коломойский не получил приглашение на инаугурацию Зеленского.

Ранее адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского "криминальным олигархом".

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