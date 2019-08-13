Больше 25 тыс. украинцев требуют от Зеленского отмены финансирования партий из госбюджета

В то время, как деньги из госбюджета получат 11 партий, электронная петиция к Президенту Владимиру Зеленскому об отмене финансирования политических партий из государственного бюджета набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Президента, передают Українськi Новини.

Петиция зарегистрирована 23 июля бывшим депутатом Верховной Рады Николаем Томенко.

Автор отмечает, что в 2016-2019 годах на финансирование партий выделено около 1,5 млрд гривен.

"Деньги, поступающие из карманов украинских граждан, партии тратят преимущественно на телевизионную рекламу, в которой их лидеры поздравляют нас с праздниками. По моему убеждению, использовать народные деньги на содержание партий в воюющей, бедной, коррумпированной стране - цинично и недопустимо", - подчеркивает он.

По его словам, за государственный счет теперь будут финансироваться не только политические силы, которые преодолели 5% барьер, но и те, что набрали 2%. Предварительно, по оценкам экспертов, партии получат такие суммы из бюджета за следующие 5 лет: "Слуга народа" - более 2,7 млрд гривен, "Оппозиционная платформа - За життя" - 705 млн гривен, "Европейская солидарность" - 545 млн гривен; "Батьківщина" - 465 млн гривен; "Голос" - 385 млн гривен; "Сила и честь" - 270 млн гривен; "Оппозиционный блок" - 200 млн гривен, "Партия Шария" - 190 млн гривен, Радикальная партия Олега Ляшко - 170 млн гривен, "Украинская стратегия Гройсмана" - 135 млн гривен; "Свобода" - 130 млн гривен.

"В целом на содержание этих партий за 5 лет деятельности Верховной Рады украинский народ должен потратить около 5,9 млрд гривен. Итак, предлагаю отменить или, по крайней мере, приостановить законодательные акты, которые предусматривают финансирование политических партий из государственного бюджета", - предлагает Томенко.

Ранее Українськi Новини писали, сколько потратили партии на предвыборную кампанию.

По последнему распределению финансирования больше всего средств получили "Народный фронт" и "Евросолидарность".