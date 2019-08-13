подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • У Зеленского признали угрозу прекращения транзита российского газа через Украину с нового года
13 августа 2019, вторник, 14:00 177
Политика 2019-08-13T14:45:01+03:00
Українські Новини
У Зеленского признали угрозу прекращения транзита российского газа через Украину с нового года

У Зеленского признали угрозу прекращения транзита российского газа через Украину с нового года

Газпром. Фото: gazprom.ru
Газпром. Фото: gazprom.ru

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил, что новый состав переговорной группы в трехсторонних переговорах с Россией и ЕС по транзиту газа будет сформирован после формирования нового правительства.

Об этом он заявил в интервью изданию "BBC Украина", передают Українські Новини.

"После формирования нового правительства должна быть сформирована новая группа и руководитель этой группы, министр энергетики, который будет отвечать за переговоры о подписании или нового или продолжения этого контракта", - сказал Данилюк.

Также он добавил, что у Украины есть план "Б" на случай, если не будет достигнута договоренность о транзите газа.

Как сообщали Українські Новини, 1 января 2020 года истекает срок действия договора на транзит российского газа по территории Украины, который приносит Украине 3 млрд долларов в год.

В ходе 21-го саммита "Украина-ЕС" Президент Зеленский заявил, что выступает за проведение следующего раунда трехсторонних переговоров по транзиту газа в сентябре, как ранее предложила российская сторона.

В то же время, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что переговоры с Россией по вопросу транзита газа после 2019 года пройдут после формирования нового состава Кабинета Министров. "Эти переговоры пройдут после того, когда будет сформирован новый состав Кабмина. Например, будет назначен новый министр энергетики и угольной промышленности, который будет отвечать за процесс переговоров", - сказал Данилюк. Также он добавил, что для Украины важно сохранить транзит, так как это вопрос получения государственным бюджетом около $2.7 млрд долларов в год, а также это вопрос функционирования украинской газотранспортной системы (ГТС).

доходы гтс. Около $2.7 млрд украина может лишиться, если не будет транзита русского газа

Больше новостей о: Транзит газа Александр Данилюк переговоры по газу Транзит газа через Украину

Архив
Новости
НАБУ два года искало в Украине уголь из Роттердама, который не должны оттуда завозить, - Cазонов 14:50
Сотрудники Европарламента жалуются на рост цен в столовой 14:39
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Таинственно исчез: Объявлен в розыск бизнесмен, подавший в ФБР заявление на Коломойского 14:30
Суд восстановил в должности уволенного Трубой директора ТУ ГБР в Полтаве 14:28
Сотрудники ДТЭК прервали отпуска и вернулись в Киев для участия в процессуальных действиях НАБУ 14:17
больше новостей
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Воздух раскалился до +42 в тени в Европе: нынешний июль стал самым жарким в истории 22:00 Карта
Трохимец опровергает убытки от "Роттердам+" 15:42
Ты будешь сидеть за преступления против Украины, - ветераны полка "Азов" обратились к Порошенко 08:39 Видео
Олеся Медведева: детей Порошенко специально одели в лохмотья на митинг в его поддержку, чтобы больше жалости вызвать 12:06
больше новостей
В Голосеевском районе почти на месяц ограничат движение на 10 улицах 18:12
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Осенью цены на продукты подскочат: что лучше заготовить летом 06:30
Олеся Медведева: детей Порошенко специально одели в лохмотья на митинг в его поддержку, чтобы больше жалости вызвать 12:06
"Дело-труба": Суд обязал НАБУ открыть дело против Трубы 10:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok