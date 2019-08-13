У Зеленского признали угрозу прекращения транзита российского газа через Украину с нового года

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил, что новый состав переговорной группы в трехсторонних переговорах с Россией и ЕС по транзиту газа будет сформирован после формирования нового правительства.

Об этом он заявил в интервью изданию "BBC Украина", передают Українські Новини.

"После формирования нового правительства должна быть сформирована новая группа и руководитель этой группы, министр энергетики, который будет отвечать за переговоры о подписании или нового или продолжения этого контракта", - сказал Данилюк.

Также он добавил, что у Украины есть план "Б" на случай, если не будет достигнута договоренность о транзите газа.

Как сообщали Українські Новини, 1 января 2020 года истекает срок действия договора на транзит российского газа по территории Украины, который приносит Украине 3 млрд долларов в год.

В ходе 21-го саммита "Украина-ЕС" Президент Зеленский заявил, что выступает за проведение следующего раунда трехсторонних переговоров по транзиту газа в сентябре, как ранее предложила российская сторона.

В то же время, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что переговоры с Россией по вопросу транзита газа после 2019 года пройдут после формирования нового состава Кабинета Министров. "Эти переговоры пройдут после того, когда будет сформирован новый состав Кабмина. Например, будет назначен новый министр энергетики и угольной промышленности, который будет отвечать за процесс переговоров", - сказал Данилюк. Также он добавил, что для Украины важно сохранить транзит, так как это вопрос получения государственным бюджетом около $2.7 млрд долларов в год, а также это вопрос функционирования украинской газотранспортной системы (ГТС).

доходы гтс. Около $2.7 млрд украина может лишиться, если не будет транзита русского газа