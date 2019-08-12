подписаться на рассылку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
12 августа 2019, понедельник, 13:00 92
Происшествия 2019-08-12T13:00:02+03:00
Українські Новини
В пригороде Афин не могут потушить масштабный пожар в лесу - эвакуирован лагерь

В пригороде Афин не могут потушить масштабный пожар в лесу - эвакуирован лагерь

В Греции, где весной случилось сильное землетрясение магнитудой в 3,5 балла, в ночь на понедельник в восточном пригороде Афин вспыхнул масштабный пожар, потушить который удалось только под утро. Об этом сообщает Ekathimerini.

Представитель пожарной службы на условиях анонимности рассказал, что возгорание возникло в жилом секторе. Он отметил, что убытки будут оцениваться после окончательного преодолевания пожара. По словам очевидцев, один дом сильно поврежден.

Кроме того, туристы и отдыхающие лагеря Элафинисос были эвакуированы из-за лесного пожара. Власти не владеют информацией, сколько человек покинуло свои дома. По мнению экспертов, пожар возник из-за жары и ветра.

В среднем, в погашении пожара приняло участие 121 человек, 6 самолетов и пожарных вертолетов, передает агентсво Associated Press

Кроме того, власти Греции предупредила о повышенной вероятности возникновения лесных пожаров во вторник на большей части южной материковой Греции, на островах северного Эгейского моря и в части северо-восточной провинции Фракия, недалеко от турецкой границы.

 

 

Как сообщали Українські Новини, 30 июля дым от масштабных лесных пожаров в российской Сибири уже достиг побережья Аляски и Канады. 

10 августа на острове Гран-Канария, третьем по величине среди Канарских островов, не стихают лесные пожары.

 

Больше новостей о: пожарная безопасность Пожар в Греции Пожар в Афинах Пожарная служба безопасности

Архив
Новости
Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию танков Т-64 13:48
В 2019 Минфин уже привлек в госбюджет 166,6 млрд гривен, $3,2 млрд и €189 млн за счет размещения ОВГЗ 13:46
Температура перевалит за +34: во вторник всю Украину ждет сильная жара 13:31 Карта
Зеленский в Житомирской области. Скрнишот видео 112.ua
Зеленский призывает уйти в отставку начальника житомирской полиции из-за янтарных старателей 13:27
Прибыли компании "ДТЭК Энерго" после введения "Роттердам+" не превышали среднеотраслевые показатели, - Кушнирук 13:19
больше новостей
Максим Нефедов и Яна Калмыкова. Фото: Facebook/Max Nefyodov
Нефедов женился на менеджере Ахметова 22:25
Бабье лето. Фото: look.com.ua
Каким будет бархатный сезон и бабье лето в Украине: синоптик дал прогноз на август-сентябрь 06:15
Эволюционная польза: Ученые выяснили, почему кошки едят траву 23:23
Парфенов. Фото: ТАСС
Видео дня: Парфенов прочитал реп на 50-тысячном митинге протеста в Москве 21:15
ДТП со скорой. Фото: Информатор
В Днипре грузовик протаранил и опрокинул скорую 22:53
больше новостей
Коровченко проиграл очередной суд, - адвокат 21:55
Максим Нефедов и Яна Калмыкова. Фото: Facebook/Max Nefyodov
Нефедов женился на менеджере Ахметова 22:25
Эволюционная польза: Ученые выяснили, почему кошки едят траву 23:23
Задержания на Гостином Дворе Москвы. Фото: george markov/Twitter
Фото дня: На митингах в Москве массово задерживают людей, желающих честных выборов 19:09
Алексей Середа. Скриншот видео НОК
Украинец завоевал золото и стал самым молодым чемпионом Европы в истории прыжков в воду 19:49
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok