В пригороде Афин не могут потушить масштабный пожар в лесу - эвакуирован лагерь

В Греции, где весной случилось сильное землетрясение магнитудой в 3,5 балла, в ночь на понедельник в восточном пригороде Афин вспыхнул масштабный пожар, потушить который удалось только под утро. Об этом сообщает Ekathimerini.

Представитель пожарной службы на условиях анонимности рассказал, что возгорание возникло в жилом секторе. Он отметил, что убытки будут оцениваться после окончательного преодолевания пожара. По словам очевидцев, один дом сильно поврежден.

Кроме того, туристы и отдыхающие лагеря Элафинисос были эвакуированы из-за лесного пожара. Власти не владеют информацией, сколько человек покинуло свои дома. По мнению экспертов, пожар возник из-за жары и ветра.

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В среднем, в погашении пожара приняло участие 121 человек, 6 самолетов и пожарных вертолетов, передает агентсво Associated Press.

Кроме того, власти Греции предупредила о повышенной вероятности возникновения лесных пожаров во вторник на большей части южной материковой Греции, на островах северного Эгейского моря и в части северо-восточной провинции Фракия, недалеко от турецкой границы.

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Как сообщали Українські Новини, 30 июля дым от масштабных лесных пожаров в российской Сибири уже достиг побережья Аляски и Канады.

10 августа на острове Гран-Канария, третьем по величине среди Канарских островов, не стихают лесные пожары.