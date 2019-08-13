На грецькому острові Евбея нові пожежі: три села готуються до евакуації

Після того, як в передмісті Афін евакуювали табір через неможливість загасити пожежу, рятувальники евакуювали монастир на острові Евбея і наказали готуватися до евакуації жителям трьох сіл.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Пожежна служба була сповіщена незабаром після 3:00 ночі про пожежу в районі Агриліца, в муніципалітеті Дірфіс-Мессапія, на гасіння були спрямовані 80 пожежників з 39 машинами, яким допомагають чотири літаки і два вертольоти.



Влада евакуювала монастир Панагія Макрималліс в якості запобіжного заходу, а селам, Кондодеспоти, Агриліца і Макрималі рекомендували зберігати стан підвищеної готовності до евакуації.

Загасити пожежу не можуть через сильний вітер, який дме в районі, а також через нерівну місцевість.



Дим від пожеж на Евбеї тягнеться до Афін, покриваючи частині міста серпанком.



Як повідомляли Українські Новини, 30 липня дим від масштабних лісових пожеж в російському Сибіру вже досяг узбережжя Аляски і Канади.



Раніше найсильніші пожежі в Греції було видно з Космосу.



Тим часом на Канарських островах спалахнули масштабні пожежі, людей довелося евакуювати.