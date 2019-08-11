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11 августа 2019, воскресенье, 17:47 48
Мир 2019-08-11T17:57:38+03:00
Українські Новини
На Канарских островах вспыхнули масштабные пожары: людей эвакуируют

На Канарских островах вспыхнули масштабные пожары: людей эвакуируют

После того, как дым от огромных пожаров в Сибири достиг США и Канады, на острове Гран-Канария, третьем по величине среди Канарских островов, с субботы также не стихают лесные пожары.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал 20minutos.

Региональный глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес сообщил, что огонь охватил более тысячи гектаров леса.

Около тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома в качестве меры предосторожности

В тушении пожара задействованы более 200 человек и пять вертолетов, а также пять других воздушных средств и гидросамолет, которые министерство экологии направило из Малаги.

Пожар начался в 12.00 в субботу в районе Хункалийо, в муниципалитете Артенара, и ее вероятной причиной стали работы со сварочным оборудованием, которые исполнял 55-летний мужчина. Гражданская гвардия Испании уже задержала этого мужчину.

Как сообщали Українські Новини, в Китае пронесся мощный тайфун, уничтожая все на своем пути.

Тем временем в Украину идет аномальная жара до +36 и атмосферные фронты: прогноз погоды на неделю.

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