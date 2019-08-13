МИД рекомендует украинцам ограничить передвижение и избегать мест массового скопления в Гонконге

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам ограничить передвижение и избегать мест массового скопления в Гонконге в связи с обострением ситуации с безопасностью после массовых протестов в стране.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українські Новини.\r\n"В связи с обострением ситуации безопасности в Специальном административном районе Сянган (Гонконг), КНР, из-за массовых акций протеста, что привело к отмене рейсов в Международном аэропорту, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины учитывать чрезвычайные обстоятельства, которые сложились, ограничить передвижения на территории Гонконга, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в собраниях, демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в этом Специальном административном районе, а также отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации", - говорится в нем.\r\nМИД рекомендует также пассажирам проверить статус авиарейсов на сайте Международного аэропорта Гонконга.\r\nКроме этого, для оперативности в коммуникации МИД разработал приложение "Друг", которое является инструментом предупреждения, а в случае кризисной ситуации - розыска и оказания содействия гражданам Украины в чрезвычайной ситуации за рубежом.\r\nОтмечается, что в случае возникновения чрезвычайного происшествия в стране, в которой гражданин Украины зарегистрировался, система присылает актуальную информацию в форме текстового сообщения на номер телефона или сообщение на электронный адрес. Кроме того, посольство или консульство Украины смогут установить связь с гражданами.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, протесты в Гонконге начались еще 16 июня, тогда почти два миллиона граждан вышли на улицы по поводу законопроекта об экстрадиции, протестующие требуют отменить закон и отставку главы администрации Гонконга Керри Лем. 1 июля полиции ненадолго удалось разогнать демонстрантов. \r\n\r\nВ июне МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Судан из-за ухудшения ситуации с безопасностью.\r\nРанее Также МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Индонезию из-за цунами и вулканов.\r\n \r\n