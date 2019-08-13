МИД рекомендует украинцам ограничить передвижение и избегать мест массового скопления в Гонконге

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам ограничить передвижение и избегать мест массового скопления в Гонконге в связи с обострением ситуации с безопасностью после массовых протестов в стране.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українські Новини.

"В связи с обострением ситуации безопасности в Специальном административном районе Сянган (Гонконг), КНР, из-за массовых акций протеста, что привело к отмене рейсов в Международном аэропорту, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины учитывать чрезвычайные обстоятельства, которые сложились, ограничить передвижения на территории Гонконга, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в собраниях, демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в этом Специальном административном районе, а также отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации", - говорится в нем.

МИД рекомендует также пассажирам проверить статус авиарейсов на сайте Международного аэропорта Гонконга.

Кроме этого, для оперативности в коммуникации МИД разработал приложение "Друг", которое является инструментом предупреждения, а в случае кризисной ситуации - розыска и оказания содействия гражданам Украины в чрезвычайной ситуации за рубежом.

Отмечается, что в случае возникновения чрезвычайного происшествия в стране, в которой гражданин Украины зарегистрировался, система присылает актуальную информацию в форме текстового сообщения на номер телефона или сообщение на электронный адрес. Кроме того, посольство или консульство Украины смогут установить связь с гражданами.

Как сообщали Українські Новини, протесты в Гонконге начались еще 16 июня, тогда почти два миллиона граждан вышли на улицы по поводу законопроекта об экстрадиции, протестующие требуют отменить закон и отставку главы администрации Гонконга Керри Лем. 1 июля полиции ненадолго удалось разогнать демонстрантов.

В июне МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Судан из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Ранее Также МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Индонезию из-за цунами и вулканов.