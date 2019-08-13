подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
13 августа 2019, вторник, 10:17 87
Внешняя политика 2019-08-13T10:17:30+03:00
Українські Новини
МИД рекомендует украинцам ограничить передвижение и избегать мест массового скопления в Гонконге

МИД рекомендует украинцам ограничить передвижение и избегать мест массового скопления в Гонконге

Гонконг. Фото: thepeak.com
Гонконг. Фото: thepeak.com

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам ограничить передвижение и избегать мест массового скопления в Гонконге в связи с обострением ситуации с безопасностью после массовых протестов в стране.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українські Новини.

"В связи с обострением ситуации безопасности в Специальном административном районе Сянган (Гонконг), КНР, из-за массовых акций протеста, что привело к отмене рейсов в Международном аэропорту, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины учитывать чрезвычайные обстоятельства, которые сложились, ограничить передвижения на территории Гонконга, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в собраниях, демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в этом Специальном административном районе, а также отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации", - говорится в нем.

МИД рекомендует также пассажирам проверить статус авиарейсов на сайте Международного аэропорта Гонконга.

Кроме этого, для оперативности в коммуникации МИД разработал приложение "Друг", которое является инструментом предупреждения, а в случае кризисной ситуации - розыска и оказания содействия гражданам Украины в чрезвычайной ситуации за рубежом.

Отмечается, что в случае возникновения чрезвычайного происшествия в стране, в которой гражданин Украины зарегистрировался, система присылает актуальную информацию в форме текстового сообщения на номер телефона или сообщение на электронный адрес. Кроме того, посольство или консульство Украины смогут установить связь с гражданами.

Как сообщали Українські Новини, протесты в Гонконге начались еще 16 июня, тогда почти два миллиона граждан вышли на улицы по поводу законопроекта об экстрадиции, протестующие требуют отменить закон и отставку главы администрации Гонконга Керри Лем. 1 июля полиции ненадолго удалось разогнать демонстрантов

В июне МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Судан из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Ранее Также МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Индонезию из-за цунами и вулканов.

 

 

Больше новостей о: МИД Гонконг предостережение Протесты в Гонконге

Архив
Новости
Рост благосостояния украинцев напрямую зависит от восстановление мира и рынков сбыта, - Левочкин 10:38
Российский рубль продолжает падение во вторник 10:26
МИД рекомендует украинцам ограничить передвижение и избегать мест массового скопления в Гонконге 10:17
Гривна вернула курс на укрепление: доллар и евро снова просели в обменниках 10:07
"Дело-труба": Суд обязал НАБУ открыть дело против Трубы 10:01
больше новостей
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Ты будешь сидеть за преступления против Украины, - ветераны полка "Азов" обратились к Порошенко 08:39 Видео
Трохимец опровергает убытки от "Роттердам+" 15:42
Олеся Медведева: детей Порошенко специально одели в лохмотья на митинг в его поддержку, чтобы больше жалости вызвать 12:06
Воздух раскалился до +42 в тени в Европе: нынешний июль стал самым жарким в истории 22:00 Карта
больше новостей
Осенью цены на продукты подскочат: что лучше заготовить летом 06:30
Олеся Медведева: детей Порошенко специально одели в лохмотья на митинг в его поддержку, чтобы больше жалости вызвать 12:06
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Алексей Середа. Скриншот видео НОК
Украинец завоевал золото и стал самым молодым чемпионом Европы в истории прыжков в воду 19:49
МИД Украины протестует против вчерашнего визита Путина в Крым 11:53
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok