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13 серпня 2019, вівторок, 08:15 23
Силові структури 2019-08-13T10:00:02+03:00
Українські Новини
Чоловікові, який "замінував" вокзал у Києві загрожує до 6 років в'язниці

Чоловікові, який "замінував" вокзал у Києві загрожує до 6 років в'язниці

Хибні мінування - часте явище в Києві. У більшості випадків ці витівки залишаються безкарними, але іноді правоохоронцям вдається затримати таких провокаторів. Одного з таких "мінерів" нещодавно заарештували в Києві. Про це повідомляє "Інформатор".

10 серпня на лінію "102" подзвонив невідомий і заявив про те, що залізничний вокзал у Києві замінували. На місце події виїхали правоохоронці та піротехніки. Кілька годин фахівці шукали вибухонебезпечні предмети, евакуювали 2300 пасажирів і 100 чоловік персоналу.

Однак вибухонебезпечних речей на території залізничного вокзалу не виявили. Пізніше правоохоронцям вдалось затримати "мінера". Ним виявився 28-річний мешканець Києва. Коли хлопця затримали, він запевнив, що повідомлення про підготовку вибуху на ж/д вокзалі — це просто жарт.

"В даний час правопорушнику повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу "мінеру" ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, жителя Кривого Рогу засудили до 3 років в'язниці умовно з випробувальним терміном на один рік за неправдиве повідомлення про мінування монастиря.

Раніше в Херсоні евакуювали 700 осіб через "мінування".

Також у Кривому Розі "замінували" будинок батьків Зеленського і ще 15 будинків.

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