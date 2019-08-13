Чоловікові, який "замінував" вокзал у Києві загрожує до 6 років в'язниці

Хибні мінування - часте явище в Києві. У більшості випадків ці витівки залишаються безкарними, але іноді правоохоронцям вдається затримати таких провокаторів. Одного з таких "мінерів" нещодавно заарештували в Києві. Про це повідомляє "Інформатор".

10 серпня на лінію "102" подзвонив невідомий і заявив про те, що залізничний вокзал у Києві замінували. На місце події виїхали правоохоронці та піротехніки. Кілька годин фахівці шукали вибухонебезпечні предмети, евакуювали 2300 пасажирів і 100 чоловік персоналу.

Однак вибухонебезпечних речей на території залізничного вокзалу не виявили. Пізніше правоохоронцям вдалось затримати "мінера". Ним виявився 28-річний мешканець Києва. Коли хлопця затримали, він запевнив, що повідомлення про підготовку вибуху на ж/д вокзалі — це просто жарт.

"В даний час правопорушнику повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу "мінеру" ", - йдеться в повідомленні.



Як повідомляли Українські Новини, жителя Кривого Рогу засудили до 3 років в'язниці умовно з випробувальним терміном на один рік за неправдиве повідомлення про мінування монастиря.



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