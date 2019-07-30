ГФС нашла больше 10 тысяч не трудоустроенных официально работников за полгода

За январь-июнь Государственная фискальная служба (ГФС) выявила 10,3 тыс. не трудоустроенных официально работников.\r\nОб этом говорится в сообщении службы, передают Українські Новини.\r\nВ январе-июне органами ГФС установлены нарушения при выплате заработной платы и других доходов в 42,7% субъектов хозяйствования, которые проверялись.\r\nПо результатам проверок нарушителям доначислено к уплате 471,7 млн гривен налога на доходы физических лиц, 146,1 млн гривен единого соцвзноса и 35,4 млн гривен военного сбора.\r\nЗа счет принятых мер налогового контроля было выявлено 10,3 тыс. наемных лиц, труд которых использовался работодателем без оформления трудовых отношений.\r\nЗа январь-июнь 2019 к государственной регистрации привлечено 11,8 тыс. граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность неофициально.\r\nВ бюджеты дополнительно уплачено 12,5 млн гривен налогов и сборов и 14,4 млн гривен единого взноса.\r\nКак сообщали Українські Новини, отпуска станет больше, а фрилансеров узаконят: как изменится Трудовой кодекс.\r\nМинсоцполитики инициирует определение признаков трудовых отношений, при наличии которых работодатель и сотрудник будут обязаны заключать договор. Так, в документе предлагается определить 7 признаков трудовых отношений, причем наличие 3 из них дает основания считать такие отношения трудовыми.\r\nАндрей Рева прокомментировал скандальную инициативу Минсоцполитики о трудоустройстве ФОПов.