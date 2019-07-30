ГФС нашла больше 10 тысяч не трудоустроенных официально работников за полгода

За январь-июнь Государственная фискальная служба (ГФС) выявила 10,3 тыс. не трудоустроенных официально работников.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українські Новини.

В январе-июне органами ГФС установлены нарушения при выплате заработной платы и других доходов в 42,7% субъектов хозяйствования, которые проверялись.

По результатам проверок нарушителям доначислено к уплате 471,7 млн гривен налога на доходы физических лиц, 146,1 млн гривен единого соцвзноса и 35,4 млн гривен военного сбора.

За счет принятых мер налогового контроля было выявлено 10,3 тыс. наемных лиц, труд которых использовался работодателем без оформления трудовых отношений.

За январь-июнь 2019 к государственной регистрации привлечено 11,8 тыс. граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность неофициально.

В бюджеты дополнительно уплачено 12,5 млн гривен налогов и сборов и 14,4 млн гривен единого взноса.

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