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30 июля 2019, вторник, 15:54 48
Общество 2019-07-30T15:54:31+03:00
Українські Новини
ГФС нашла больше 10 тысяч не трудоустроенных официально работников за полгода

ГФС нашла больше 10 тысяч не трудоустроенных официально работников за полгода

За январь-июнь Государственная фискальная служба (ГФС) выявила 10,3 тыс. не трудоустроенных официально работников.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українські Новини.

В январе-июне органами ГФС установлены нарушения при выплате заработной платы и других доходов в 42,7% субъектов хозяйствования, которые проверялись.

По результатам проверок нарушителям доначислено к уплате 471,7 млн гривен налога на доходы физических лиц, 146,1 млн гривен единого соцвзноса и 35,4 млн гривен военного сбора.

За счет принятых мер налогового контроля было выявлено 10,3 тыс. наемных лиц, труд которых использовался работодателем без оформления трудовых отношений.

За январь-июнь 2019 к государственной регистрации привлечено 11,8 тыс. граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность неофициально.

В бюджеты дополнительно уплачено 12,5 млн гривен налогов и сборов и 14,4 млн гривен единого взноса.

Как сообщали Українські Новини, отпуска станет больше, а фрилансеров узаконят: как изменится Трудовой кодекс.

Минсоцполитики инициирует определение признаков трудовых отношений, при наличии которых работодатель и сотрудник будут обязаны заключать договор. Так, в документе предлагается определить 7 признаков трудовых отношений, причем наличие 3 из них дает основания считать такие отношения трудовыми.

Андрей Рева прокомментировал скандальную инициативу Минсоцполитики о трудоустройстве ФОПов.

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