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13 серпня 2019, вівторок, 08:00 24
Економіка 2019-08-13T10:00:02+03:00
Українські Новини
Субсидії змушують українців відмовлятися від офіційного працевлаштування, - експерт

Субсидії змушують українців відмовлятися від офіційного працевлаштування, - експерт

Субсидії. Фото: nbuviap.gov.ua
Субсидії. Фото: nbuviap.gov.ua

Українці, особливо в західних областях, не хочуть офіційно оформлюватися на роботі через можливість отримання субсидії для непрацевлаштованих осіб.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомила HR-експерт Тетяна Пашкіна.

"Багато роботодавців з західних областей скаржаться, що люди не хочуть працевлаштуватися офіційно, тому що субсидія, а газ в селі взимку коштує дорого. І тому, якщо у нас на підприємстві офіційна зарплата 8 тисяч, а у сусідів 5 і ще 5 в конверті, і +субсидія, то виходить фактично 13 тисяч, бо 3 тисячі економлять на газі, а тут всього 8", - розповіла Пашкіна.

За словами експерта, багато українців погоджуються працювати на півставки або півставки офіційно, півставки ні, для того, щоб оптимізувати свої витрати.

Водночас молодь ставиться байдуже до офіційного оформлення і для неї роботодавці створюють нові умови праці.

"Формалізовані папірці поки ними (молоддю, - ред.) не сприймаються дуже серйозно, тому якісь контракти, фріланс для них абсолютно нормальні і зрозумілі. А трудові картки та автобіографії, які фіксують відносини, деяких просто відлякують. Людям важливо виконати щось, а не бути з 9 до 6, відпрацьовуючи "погодинку" за відсижування в офісі, тому роботодавці пропонують їм гнучкий графік, можливість віддаленої роботи", - повідомила HR-експерт.

Водночас, за словами Пашкіної, такі умови не завжди укладаються в КЗпП, якому "сто років в обід" і як це правильно зафіксувати не знає ніхто.

При цьому часто, якщо у людей пенсія і кредити, - офіційне оформлення їм стає дуже важливо.

Раніше Українські Новини писали про 4 топ-хитрощі оформлення соцдопомоги серед українців, які не мають права на субсидію, а також, як зміниться Трудовий кодекс.

Тим часом ДФС знайшла понад 10 тисяч не офіційно працевлаштованих працівників за півроку.

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