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12 августа 2019, понедельник, 21:50 56
Политика 2019-08-12T21:50:34+03:00
Українські Новини
Смолий заявляет, что не получал от НАПК результаты проверки его деклараций

Смолий заявляет, что не получал от НАПК результаты проверки его деклараций

Яков Смолий
Яков Смолий

Глава Национального банка Яков Смолий, в декларации которого НАПК нашло многомиллионные нарушения, не получал от Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) информации о результатах проверки его деклараций.

Об этом говорится в сообщении на странице Национального банка в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Председатель Национального банка Яков Смолий не получил от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции никакой информации о результатах проверки его деклараций за 2015, 2016 и 2017 годы", - сказано в нем.

В сообщении также сказано, что Смолий готов продолжать сотрудничество с антикоррупционным органами и предоставлять комментарии и необходимую информацию по проверке признаков декларирования недостоверной информации.

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемый в коррупции экс-начальник полиции не задекларировал 2 квартиры и машину.

Ранее стало известно, что НАПК выявило нарушения в декларации Трубы. Он не задекларировал некоторые сведения, в частности недвижимость детей, а также стоимость ценных бумаг.

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