Смолий заявляет, что не получал от НАПК результаты проверки его деклараций

Глава Национального банка Яков Смолий, в декларации которого НАПК нашло многомиллионные нарушения, не получал от Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) информации о результатах проверки его деклараций.

Об этом говорится в сообщении на странице Национального банка в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Председатель Национального банка Яков Смолий не получил от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции никакой информации о результатах проверки его деклараций за 2015, 2016 и 2017 годы", - сказано в нем.

В сообщении также сказано, что Смолий готов продолжать сотрудничество с антикоррупционным органами и предоставлять комментарии и необходимую информацию по проверке признаков декларирования недостоверной информации.

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемый в коррупции экс-начальник полиции не задекларировал 2 квартиры и машину.

Ранее стало известно, что НАПК выявило нарушения в декларации Трубы. Он не задекларировал некоторые сведения, в частности недвижимость детей, а также стоимость ценных бумаг.