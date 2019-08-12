Законы для прессы будут писать люди Коломойского, - СМИ

В "Слуге народа", которая выступает за сокращение количества Комитетов Верховной Рады, планируют обрезать функции Комитета по свободе слова - перед тем как отдать его оппозиции.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на черновик документа, который оказался в распоряжении редакции.

Сообщается, что документ планируют принять на первом рабочем заседании Рады в конце августа. При этом системные полномочия по регулированию деятельности СМИ в Украине передадут новому комитету Рады.

По информации издания, Комитету по свободе слова оставят только три функции:

Обеспечение свободы слова

Права граждан на информацию

Защита прав и свобод работников СМИ

Фото: Страна

Как сообщает издание, урезанный вариант Комитета превращает его в "жалобную книгу" и отсекает от принятия стратегических решений о судьбе СМИ, в частности таких как государственная политика в сфере информации и информационной безопасности



"Более глобальные вопросы теперь "уплывают" в комитет по гуманитарной политике - его возглавит ставленник правящей партии, гендиректор "1+1" Александр Ткаченко... Также туда войдет еще один "Слуга народа" - политтехнолог Никита Потураев. Который уже подтвердил, что именно его комитет будет заниматься медийными законопроектами - в частности об аудиовизуальных услугах, печатных СМИ, интернет-изданиях и надзоре за прессой. ...А "обрезанный" комитет по свободе слова "Слуга народа" планирует отдать оппозиции, заявил Потураев. Одной из главных задач "большого" гуманитарного комитета (где и будет на самом деле решаться судьба СМИ), Потураев назвал деолигархизацию медиа, которая будет вписана в отдельный закон. При этом его не смущает, что возглавлять комитет будет многолетний топ-менеджер олигарха Игоря Коломойского", - пишет издание.

Как сообщали Українські новини, Политическая партия "Слуга народа" выступает за сокращение количества комитетов Верховной Рады с 27 до 22.

Первое заседание первой сессии Верховной Рады 9-го созыва пройдет 29 августа.