Законы для прессы будут писать люди Коломойского, - СМИ

В "Слуге народа", которая выступает за сокращение количества Комитетов Верховной Рады, планируют обрезать функции Комитета по свободе слова - перед тем как отдать его оппозиции.\r\nОб этом сообщает "Страна" со ссылкой на черновик документа, который оказался в распоряжении редакции.\r\nСообщается, что документ планируют принять на первом рабочем заседании Рады в конце августа. При этом системные полномочия по регулированию деятельности СМИ в Украине передадут новому комитету Рады.\r\nПо информации издания, Комитету по свободе слова оставят только три функции:\r\n\r\nОбеспечение свободы слова\r\nПрава граждан на информацию\r\nЗащита прав и свобод работников СМИ\r\n\r\nФото: Страна\r\nКак сообщает издание, урезанный вариант Комитета превращает его в "жалобную книгу" и отсекает от принятия стратегических решений о судьбе СМИ, в частности таких как государственная политика в сфере информации и информационной безопасности"Более глобальные вопросы теперь "уплывают" в комитет по гуманитарной политике - его возглавит ставленник правящей партии, гендиректор "1+1" Александр Ткаченко... Также туда войдет еще один "Слуга народа" - политтехнолог Никита Потураев. Который уже подтвердил, что именно его комитет будет заниматься медийными законопроектами - в частности об аудиовизуальных услугах, печатных СМИ, интернет-изданиях и надзоре за прессой. ...А "обрезанный" комитет по свободе слова "Слуга народа" планирует отдать оппозиции, заявил Потураев. Одной из главных задач "большого" гуманитарного комитета (где и будет на самом деле решаться судьба СМИ), Потураев назвал деолигархизацию медиа, которая будет вписана в отдельный закон. При этом его не смущает, что возглавлять комитет будет многолетний топ-менеджер олигарха Игоря Коломойского", - пишет издание.\r\nКак сообщали Українські новини, Политическая партия "Слуга народа" выступает за сокращение количества комитетов Верховной Рады с 27 до 22.\r\nПервое заседание первой сессии Верховной Рады 9-го созыва пройдет 29 августа.