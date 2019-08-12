Жителям многоэтажек разрешили заключать коллективные договоры на жилкомуслуги

Кабинет Министров утвердил типовые договоры на предоставление услуг централизованного водоснабжения и водоотведения.\r\nОб этом говорится в постановлении правительства №690 от 5 июля, передают Українські Новини.\r\nБыли утверждены типовые договоры индивидуального потребителя, коллективного потребителя (могут заключаться с объединениями совладельцев многоквартирных домов) и типовый коллективный договор.\r\nТакже учтены случаи, когда помещение потребителя является отдельным объектом недвижимости в доме.\r\nВ договоре должен быть зафиксирован тариф на водоснабжение и водоотведение, размер абонентской платы и платы за обслуживание внутридомовых сетей (для индивидуальных договоров), размер взносов за установление, обслуживание и замену домового счетчика.\r\nТакже должны быть включены права и обязанности сторон.\r\nКак сообщали Українські Новини, 1 мая вступила в действие новая редакция закона о жилищно-коммунальных услугах в части предоставления коммунальных услуг. В новой редакции закона предусмотрена возможность для жителей многоквартирных домов заключать коллективные договоры с исполнителем коммунальных услуг, кроме услуг по газо- и электроснабжению. Тип организации договорных отношений с исполнителями услуг будут выбирать потребители.\r\nРаньше Українські Новини писали, как не переплачивать за коммуналку и что нужно знать о гидравлических испытаниях.\r\nТем временем Гройсман рассказал, что будет с ценой на газ осенью.