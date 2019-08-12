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12 августа 2019, понедельник, 16:15 380
Экономика 2019-08-12T22:45:03+03:00
Українські Новини
Жителям многоэтажек разрешили заключать коллективные договоры на жилкомуслуги

Жителям многоэтажек разрешили заключать коллективные договоры на жилкомуслуги

Платежки. Фото: rambler
Платежки. Фото: rambler

Кабинет Министров утвердил типовые договоры на предоставление услуг централизованного водоснабжения и водоотведения.

Об этом говорится в постановлении правительства №690 от 5 июля, передают Українські Новини.

Были утверждены типовые договоры индивидуального потребителя, коллективного потребителя (могут заключаться с объединениями совладельцев многоквартирных домов) и типовый коллективный договор.

Также учтены случаи, когда помещение потребителя является отдельным объектом недвижимости в доме.

В договоре должен быть зафиксирован тариф на водоснабжение и водоотведение, размер абонентской платы и платы за обслуживание внутридомовых сетей (для индивидуальных договоров), размер взносов за установление, обслуживание и замену домового счетчика.

Также должны быть включены права и обязанности сторон.

Как сообщали Українські Новини, 1 мая вступила в действие новая редакция закона о жилищно-коммунальных услугах в части предоставления коммунальных услуг. В новой редакции закона предусмотрена возможность для жителей многоквартирных домов заключать коллективные договоры с исполнителем коммунальных услуг, кроме услуг по газо- и электроснабжению. Тип организации договорных отношений с исполнителями услуг будут выбирать потребители.

Раньше Українські Новини писали, как не переплачивать за коммуналку и что нужно знать о гидравлических испытаниях.

Тем временем Гройсман рассказал, что будет с ценой на газ осенью.

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