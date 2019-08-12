Жителям багатоповерхівок дозволили укладати колективні договори на житлокомпослуги

Кабінет Міністрів затвердив типові договори на надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення.\r\nПро це йдеться в постанові уряду №690 від 5 липня, передають Українські Новини.\r\nБули затверджені типові договори індивідуального споживача, колективного споживача (можуть укладатися з об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків) і типовий колективний договір.\r\nТакож враховані випадки, коли приміщення споживача є окремим об'єктом нерухомості в будинку.\r\nУ договорі повинен бути зафіксований тариф на водопостачання та водовідведення, розмір абонентської плати та плати за обслуговування внутрішньобудинкових мереж (для індивідуальних договорів), розмір внесків за встановлення, обслуговування та заміну будинкового лічильника.\r\nТакож повинні бути включені права та обов'язки сторін.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 1 травня вступила в дію нова редакція закону про житлово-комунальні послуги в частині надання комунальних послуг. У новій редакції закону передбачено можливість для мешканців багатоквартирних будинків укладати колективні договори з виконавцем комунальних послуг, крім послуг з газо - та електропостачання. Тип організації договірних відносин з виконавцями послуг будуть вибирати споживачі.\r\nРаніше Українські Новини писали, як не переплачувати за комуналку і що потрібно знати про гідравлічних випробуваннях.\r\nТим часом Гройсман розповів, що буде з ціною на газ восени.