Жителям багатоповерхівок дозволили укладати колективні договори на житлокомпослуги

Кабінет Міністрів затвердив типові договори на надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення.

Про це йдеться в постанові уряду №690 від 5 липня, передають Українські Новини.

Були затверджені типові договори індивідуального споживача, колективного споживача (можуть укладатися з об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків) і типовий колективний договір.

Також враховані випадки, коли приміщення споживача є окремим об'єктом нерухомості в будинку.

У договорі повинен бути зафіксований тариф на водопостачання та водовідведення, розмір абонентської плати та плати за обслуговування внутрішньобудинкових мереж (для індивідуальних договорів), розмір внесків за встановлення, обслуговування та заміну будинкового лічильника.

Також повинні бути включені права та обов'язки сторін.

Як повідомляли Українські Новини, 1 травня вступила в дію нова редакція закону про житлово-комунальні послуги в частині надання комунальних послуг. У новій редакції закону передбачено можливість для мешканців багатоквартирних будинків укладати колективні договори з виконавцем комунальних послуг, крім послуг з газо - та електропостачання. Тип організації договірних відносин з виконавцями послуг будуть вибирати споживачі.

Раніше Українські Новини писали, як не переплачувати за комуналку і що потрібно знати про гідравлічних випробуваннях.

Тим часом Гройсман розповів, що буде з ціною на газ восени.