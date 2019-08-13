Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах

13 августа в Украине с ближайшей недельной перспективы ожидается самая сильная жара, которая перевалит за +35 градусов, однако потом температура пойдет на спад.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Температура воздуха в большинстве областей составит +30...+35 градусов. В восточных областях ожидается +26...+32 градуса, на Волыни, в Ровенской, Львовской областях воздух будет свежее, +24...+28 градусов", - сообщила синоптик.

По ее словам, грозовые дожди пройдут во вторник в зоне атмосферного фронта на западе, вечером на севере Украины и также в Винницкой обалсти.

"Температурные контрасты - значительные, жара наберет обороты, поэтому в отдельных районах дожди могут переходить в сильные ливни и даже сопровождаться шквалами. Внимательно!", - предупредила синоптик.

Диденко отметила, что на остальной территории Украины - юг, восток, большая часть центра - будет сухо и солнечно.

В Киеве же 13 августа, во вторник, ожидается жаркая погода. Температура воздуха в течение дня +31...+34 градуса. Дождь с грозой возможен в столице во второй половине дня или, скорее, вечером.

По словам синоптика, на Маковея, в среду, жара в Украине еще будет продолжаться. Однако уже в западных областях начнется существенное понижение температуры воздуха, 14-го августа на западе предполагается +18...+24 градуса.

В дальнейшем похолодание постепенно будет распространяться по всей Украине.

Дольше продержатся восток, юг и центральные области, ближе к востоку жара ослабеет только в конце недели, в субботу-воскресенье.

"13 августа прячемся от жары, 14 августа делаем лепешки, 15 августа держим ближе цитрамон-нурофен, в конце недели догоняем летнюю погоду на юге и востоке Украины", - посоветовала синоптик.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, синоптик рассказал, каким будет бархатный сезон и бабье лето в Украине.

Тем временем после 35-градусной жары в Украине снова похолодает.