Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию танков Т-64

Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод", входящее в государственный концерн "Укроборонпром", наладило серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года.

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передают Українськi Новини.

Согласно ему, при модернизации в боевую машину устанавливается новый прицельный комплекс наводчика с тепловизором, который обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

В то же время другие члены экипажа получат новые приборы ночного видения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, которые имеют высокую стойкость к световым помехам и не чувствительны к засветке даже при использовании противником специальных помех в инфракрасном диапазоне.

Также Т-64 образца 2017 получил новую динамическую защиту, которая эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро".

Еще одной особенностью Т-64 образца 2017 года является система спутниковой навигации от госпредприятия "Оризон-Навигация", входящего в состав "Укроборонпрома".

Данный навигационный комплекс работает в автоматизированной цифровой системе, позволяет в режиме онлайн обмениваться надежно зашифрованными данными.

Данные о местонахождении каждой машины могут поступать к командующим всех уровней, от командира взвода к руководству всей боевой операцией.

Танки также оснащаются новыми цифровыми радиостанциями "Лыбидь К-2РБ", которые обеспечивают защищенную от помех и перехвата связь на дистанции до 70 км.

Ранее модернизацию танков Т-64 проводил только Харьковский бронетанковый завод.

Мощности двух танковых предприятий позволяют, при наличии стабильного заказа и финансирования со стороны заказчика, провести модернизацию всех Т-64 в ближайшей перспективе.

Как сообщали Українськi Новини, входящее в "Укроборонпром" предприятие приступило к разработке варианта модернизации патрульных катеров береговой охраны Island.

В 2018 году "Укроборонпром" увеличил доход на 32%.

СНБО собирается создать координационный центр для реформирования госконцерна.