Сегодня ночью пик Персеиды: за час можно будет увидеть до 80 метеоритов

В 2019 по прогнозам Международной метеорной организации фактический пик метеорного дождя Персеиды ожидается сегодня, в ночь с 12 на 13 августа.

Персеиды являются едва ли не самым динамичным, стабильным и многочисленным метеорным потоком, который достигает своего максимума ежегодно в августе. Начинается все действо обычно с 17 июля и заканчивается 24 августа. В течение пика количество метеоритных частиц, сгорающих в атмосфере, может достигать в среднем численности от 80 до 120 в час, пишет StreetAstronomyUA.

Условия наблюдения в 2019 году

В 2019 году пиковое значение количества метеоров в час (ZHR), что может увидеть человек на темном не засвеченном огнями небе и радиант, что в идеальных условиях находится прямо над головой наблюдателя, составляет 80. Такое количество метеорных частиц, которое ожидается в этом году, является типичным. Следует вспомнить, что бывали годы всплесков активности, как в 2016 году, когда количество метеоров достигало 120-150\час.

Ночи накануне и после пика также будут богаты метеоры. Плохой новостью является то, что почти полнолуние (94%) затмит своим светом не слишком яркие метеоры. Поэтому лучшим временем наблюдения будут утренние часы 11, 12 и 13 августа. Учтите это, если в ночь пике активности прогнозируется плохая погода, или что-то другое может помешать вашим наблюдением.

Яркий лунный свет не будет мешать насладиться болидами - крупными огненно-яркими метеорными телами, оставляющими за собой яркие следы в атмосфере с раскаленных в атмосфере газов разного цвета.

Напомним, в августе 2019 в ночном небе можно будет увидеть Меркурий, а также можно наблюдать уникальные серебристые облака.

В 2018 в ночь на 13 августа звездопад Персеиды достиг своего пика. Люди по всей Земле делились впечатляющими фото в соцсетях.