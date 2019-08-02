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02 августа 2019, пятница, 09:06 48
Космос 2019-08-02T09:06:26+03:00
Українські Новини
В августе в ночном небе можно наблюдать уникальные серебристые облака: где и когда

В августе в ночном небе можно наблюдать уникальные серебристые облака: где и когда

В августе 2019 года в небе можно будет увидеть уникальное явление природы – серебристые облака. Большую часть небесного свода охватывают ярко светящиеся облака, завораживая своим серебристым сиянием. Такое явление можно увидеть только ночью – на рассвете облака плавно растворяются.

Их появление открыто всего 130 лет назад, ранее об этом чуде природы информация отсутствовала, пишет Meteoprog.

Красоту природного явления заснял на камеру один из пользователей - Александр Данилов на Ладожском озере в 2016 году.

Что собой представляют серебристые облака и где их можно увидеть

Природное явление наблюдается в северном и южном полушариях, в широтном поясе от 50 до 70 градусов. В северном полушарии такое явление можно увидеть, начиная с середины мая по середину августа, а в южном – с середины ноября до средины февраля.

Согласно данным современных исследований, серебристые облака состоят из крошечных ледяных частиц, размер которых в 1000 раз тоньше человеческого волоса. Для их появления необходимо 3 главных фактора:

  • наличие достаточного количества водяного пара
  • очень низкая температура
  • наличие мельчайших частиц, на которых конденсируются пар, превращаясь в лед.

Природное явление возникает на высоте примерно 80 км.

Как сообщали Українські Новини, август будет достаточно спокойным по силе проявления солнечной активности.

Также астрологи составили лунный каллендарь и предупредили о неблагоприятных днях в начале августа.

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