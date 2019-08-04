В августе можно увидеть метеоритный дождь Персеиды: когда и где наблюдать пик звездопада

В августе 2019 в ночном небе кроме Меркурия украинцы смогут увидеть яркий звездопад года - метеорный поток Персеиды.

Хотя в течение года есть несколько периодов, когда можно видеть "звезды, падающие с неба", но Персеиды является самым известным потоком, пишет "Наше небо".

Когда наблюдать звездопад Персеиды?

Метеорный поток действует с 15 июля по 17 августа, то есть метеоры можно увидеть в этот период, но наблюдатели преимущественно выбирают ночь максимума, когда их бывает больше. В этом году такая ночь будет, вероятно, с 12 на 13 августа. Предвидеть момент времени, когда количество метеоров достигнет наивысшего значения сложно. Это может случиться также перед рассветом 11 или 12 августа.

Особенность этого года для наблюдений Персеиды в том, что в возможную ночь максимума на небе будет Луна - яркий источник света. Это существенно мешает наслаждаться явлением, ведь многие метеоры не слишком яркие, поэтому увидеть их на светлом от Луны небе сложно. 11 августа она зайдет за горизонт на широте Киева около 1 ч 35 мин, а 13 августа - в 3 ч 15 мин по киевскому времени.

Вид звездного неба и положения Луны в возможную ночь максимума метеорного потока Персеиды на широте Киева в 3:00 ночи. Рисунок: "Наше небо"

Чтобы увидеть метеоритный поток советуют начинать "охоту" с конца июля - начала августа. Удачным может быть время с полуночи и до рассвета 3 и 4 августа, то есть в первые выходные месяца. В течение 5-8 августа небо будет безлунным и поэтому можно планировать наблюдения Персеиды. Отмечается, что в настоящее время действует также метеорный поток Дельта Аквариды и поэтому есть вероятность увидеть метеоры из этого потока

Где наблюдать Персеиды?

Метеоры надо наблюдать на темном небе. Это значит, что нужно выбирать такие места, где звездное небо не "загрязненное" искусственным светом (разные фонари, яркая реклама и прочее ночное освещение). Такое требование означает, что на ярком небе городов и поселков не стоит пытаться получить максимум удовольствия от созерцания этого невероятно красивого астрономического явления. Поскольку метеоры могут вспыхивать почти в любой точке "хрустальной чаши" летнего неба, то лучшим местом будет то, где вы сможете видеть все небо без каких-либо помех.

Как наблюдать Персеиды?

Хотя метеоры вспыхивают каждый по-своему в разных местах на звездном небе, но у этого явления есть одна особенность - метеоры вроде вылетают из одной точки небесной сферы и несутся к поверхности Земли. Эту точку называют радиантом метеорного потока и на небе она содержится в созвездии Персея (именно это и обусловило название потока). Вам не понадобятся дополнительные знания о самом созвездия, но чтобы увидеть больше метеоров, советуют сосредоточить внимание на том участке неба, где находится радиант.

На карте-схеме показано положение радианта метеорного потока Персеиды на звездном небе 13 августа 2019 на широте Киева в 3:00 киевского летнего времени. Рисунок: "Наше небо".

Для наблюдения метеоров не нужны специальные инструменты (бинокль или телескоп), только темное небо. Наблюдать нужно как минимум в течение часа. Только за такой промежуток времени появится шанс увидеть несколько метеоров.

Как сообщали Українські Новини, в ночь на 13 августа 2018 звездопад Персеиды достиг своего пика. Люди по всей Земле делились впечатляющими фото в соцсетях.

Тем временем в августе 2019 года в ночном небе также можно наблюдать уникальные серебристые облака.