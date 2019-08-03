В ночном небе можно будет увидеть Меркурий: где и когда

В августе на ночном небе кроме серебристых облаков можно будет наблюдать Меркурий. По астрономическим прогнозам, 9 августа планета достигнет наибольшей западной элонгации 19° от Солнца. В течение следующей недели после этого момента она становится видимой на ночном небе, пишет Meteoprog.\r\nС ростом блеска (до -1m) и фазы планета меняет свою видимость из серповидной формы в полумесяц. Это должно произойти 12 августа.\r\nНа небосводе увидеть Меркурий можно будет до 23 — 24 августа. Планета будет расположена на границе созвездий Рака и Льва.\r\nКак увидеть планету Меркурий?\r\nНа небе Меркурий будет заметен виде неяркой, но отчетливо видимой звезды белого или желтого цвета. На восходе его цвет, возможно, изменится ближе к красному, а сама планета может заметно мерцать.\r\nДля того чтобы обнаружить планету, необходимо, в первую очередь, найти местность с открытым горизонтом.\r\nНачинать поиск следует примерно за 1.5 часа до рассвета\r\nОриентиром будут две звезды из созвездия Близнецов - Кастор и Поллукс. Увидеть их можно под яркой звездой Капеллой.\r\nС начала периода видимости и до 12 августа планета сияет ниже и правее Кастора и Поллукса. А вот с 12 по 14 числа утром Меркурий можно будет наблюдать точно под этими 2 звездами, а позже – немного ниже и левее их.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Солнечной системе вокруг Меркурия обнаружили неизвестную структуру.\r\nКроме того, в этом году можно будет увидеть прохождение Меркурия по диску Солнца - 11 ноября.