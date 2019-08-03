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03 августа 2019, суббота, 20:08 39
Космос 2019-08-03T20:11:59+03:00
Українські Новини
В ночном небе можно будет увидеть Меркурий: где и когда

В ночном небе можно будет увидеть Меркурий: где и когда

Ночное небо. Фото: pixabay.com
Ночное небо. Фото: pixabay.com

В августе на ночном небе кроме серебристых облаков можно будет наблюдать Меркурий. По астрономическим прогнозам, 9 августа планета достигнет наибольшей западной элонгации 19° от Солнца.  В течение следующей недели после этого момента она становится видимой на ночном небе, пишет Meteoprog.

С ростом блеска (до -1m) и фазы планета меняет свою видимость из серповидной формы в полумесяц. Это должно произойти 12 августа.

На небосводе увидеть Меркурий можно будет до 23 — 24 августа. Планета будет расположена на границе созвездий Рака и Льва.

Как увидеть планету Меркурий?

На небе Меркурий будет заметен виде неяркой, но отчетливо видимой звезды белого или желтого цвета. На восходе его цвет, возможно, изменится ближе к красному, а сама планета может заметно мерцать.

Для того чтобы обнаружить планету, необходимо, в первую очередь, найти местность с открытым горизонтом.

Начинать поиск следует примерно за 1.5 часа до рассвета

Ориентиром будут две звезды из созвездия Близнецов - Кастор и Поллукс. Увидеть их можно под яркой звездой Капеллой.

С начала периода видимости и до 12 августа планета сияет ниже и правее Кастора и Поллукса. А вот с 12 по 14 числа утром Меркурий можно будет наблюдать точно под этими 2 звездами, а позже – немного ниже и левее их.

Как сообщали Українські Новини, в Солнечной системе вокруг Меркурия обнаружили неизвестную структуру.

Кроме того, в этом году можно будет увидеть прохождение Меркурия по диску Солнца - 11 ноября.

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