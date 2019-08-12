Сьогодні вночі пік Персеїди: за годину можна буде побачити до 80 метеоритів

В 2019 за прогнозами Міжнародної метеорної організації фактичний пік метеорного дощу Персеїди очікується сьогодні, в ніч з 12 на 13 серпня.

Персеїди є чи не найбільш динамічним, стабільним та чисельним метеорним потоком, що досягає свого максимуму щороку у серпні. Розпочинається все дійство зазвичай з 17 липня і закінчується 24 серпня. Впродовж піку кількість метеорів, що згорають в атмосфері, може досягати в середньому чисельності від 80 до 120 за годину, пише StreetAstronomyUA.

Умови спостереження у 2019 році

У 2019 році пікове значення кількості метеоритних частин за годину (ZHR), що може побачити людина на темному незасвіченому вогнями небі та радіанті, що в ідеальних умовах знаходиться прямо над головою спостерігача, становить 80. Така кількість метеорних частинок, що очікується цього року, є типовою. Слід згадати, що бували роки сплесків активності, як у 2016 році, коли кількість метеорів досягала 120-150\год.

Ночі напередодні та опісля піку також будуть багаті на метеори. Поганою новиною є те, що майже повний місяць (94%) затьмарить своїм світлом не надто яскраві метеори. Тому найкращим часом спостереження будуть вранішні години 11, 12 та 13 серпня. Врахуйте це, якщо у ніч піку активності прогнозується погана погода, або щось інше може завадити вашим спостереженням.

Яскраве місячне сяйво не заважатиме насолодитися болідами — великими вогняно-яскравими метеорними тілами, що залишають за собою яскраві сліди в атмосфері з розжарених в атмосфері газів різного кольору.

Нагадаємо, в серпні 2019 в нічному небі можна буде побачити Меркурій, а також можна спостерігати унікальні сріблясті хмари.

В 2018 в ніч на 13 серпня зорепад Персеїди досяг свого піку. Люди по всій Землі ділилися приголомшливими фото в соцмережах.