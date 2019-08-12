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12 августа 2019, понедельник, 09:25 435
Экономика 2019-08-12T13:30:05+03:00
Українські Новини
В Украине сохраняется огромный разрыв между уровнем зарплат: сколько зарабатывают топ-менеджеры

В Украине сохраняется огромный разрыв между уровнем зарплат: сколько зарабатывают топ-менеджеры

В то время, как долги по зарплате растут третий месяц подряд, а, зарплата в $400 устраивает не всех украинцев, годовые оклады украинских гендиректоров за последние четыре года выросли на 36−80% в зависимости от отрасли. Средний рост зарплат составил 15%

В Украине сохраняется огромный разрыв между уровнем оплаты труда топ-менеджеров и сотрудников среднего звена. И этим отечественная ситуация отличается от картины в развитых экономиках мира. Об этом пишет журнал НВ.

Как свидетельствуют данные консалтинговой компании Korn Ferry, рост зарплат в Украине в 2015-2019 годах коснулся в больше степени сотрудников высшего звена.

Так, с 2015‑го на 80 % выросли годовые оклады гендиректоров в сфере производства товаров народного потребления (FMCG): с $40 тыс. до $72 тыс. Топы банков стали получать на 62 % больше: вместо $51 тыс. -  $82,6 тыс. в год. Гендиректора в торговой рознице по итогам 12 месяцев получают не $37 тыс., а чуть более $53 тыс. (+44 %). На 36 % выросли годовые оклады руководителей в сфере производства (с $44 тыс. до $60 тыс.).

При этом украинские зарплаты первых лиц компаний в 12 раз выше доходов специалистов среднего уровня. В Европе этот разрыв, как правило, не более чем в 3–4 раза, рассказала Елена Меньшикова, коммерческий директор Korn Ferry в Восточной Европе, Прибалтике и на Балканах.

Отечественные топы довольно близко подобрались к своим коллегам из стран Европы, уточняет Меньшикова. "Разница в зарплатах у отечественных и европейских первых лиц компаний не такая большая — всего 30–40 %. Притом что уровень жизни у нас намного ниже", — рассказала она.

В целом, с 2015 года суммарный зарплатный фонд украинских компаний прирастал на 15 % в год.

Напомним, в Кабмине рассказали, у кого из министров самая большая зарплата.

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