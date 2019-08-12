В Україні зберігається величезний розрив між рівнем зарплат: скільки заробляють топ-менеджери

В той час, як борги із зарплати зростають третій місяць поспіль, а, зарплата в $400 влаштовує не всіх українців, річні оклади українських гендиректорів за останні чотири роки зросли на 36-80% залежно від галузі. Середнє зростання зарплат становило 15%

В Україні зберігається величезний розрив між рівнем оплати праці топ-менеджерів і співробітників середньої ланки. І цим вітчизняна ситуація відрізняється від картини в розвинених економіках світу. Про це пише журнал НВ.

Як свідчать дані консалтингової компанії Korn Ferry, зростання зарплат в Україні в 2015-2019 роках стосувалося більше співробітників вищої ланки.

Так, з 2015‑го на 80% зросли річні оклади гендиректорів в сфері виробництва товарів народного споживання (FMCG): з $40 тис. до $72 тис. Топи банків стали отримувати на 62% більше: замість $51 тис. - $82,6 тис. на рік. Гендиректори в торговельній роздробі за підсумками 12 місяців не отримують $37 тис., а трохи більше ніж $53 тис. (+44 %). На 36 % зросли річні оклади керівників у сфері виробництва (з $44 тис. до $60 тис.).

При цьому українські зарплати перших осіб компаній в 12 разів вищі за доходи спеціалістів середнього рівня. В Європі цей розрив, як правило, не більш як у 3-4 рази, розповіла Олена Меньшикова, комерційний директор Korn Ferry в Східній Європі, Прибалтиці та на Балканах.

Вітчизняні топи досить близько підібралися до своїх колег з країн Європи, уточнює Меньшикова. "Різниця в зарплатах у вітчизняних і європейських перших осіб компаній не така велика — всього 30-40%. При тому, що рівень життя у нас набагато нижчий", — розповіла вона.

В цілому, з 2015 року сумарний зарплатний фонд українських компаній зростав на 15% на рік.

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