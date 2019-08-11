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11 августа 2019, воскресенье, 19:18 83
Общество 2019-08-11T19:20:50+03:00
Українські Новини
В зоне ООС в субботу погиб 25-летний житель Днипра: кем был воин

В зоне ООС в субботу погиб 25-летний житель Днипра: кем был воин

Роман Романенко. Фото: Информатор
Роман Романенко. Фото: Информатор

Вчера, 10 августа, в зоне проведения ООС погиб 25-летний Роман Романенко, житель Днипра.

Об этом сообщает "Информатор".

За сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Роман погиб в районе Светлодарска от попадания из автоматического гранатомета.

‘"Командование Операции объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родственникам по поводу гибели в бою с русскими оккупантами боевого собрата, военнослужащего Национальной гвардии Украины младшего лейтенанта Романенко Романа Сергеевича. Крайне трудно подобрать слова, которые бы позволили ослабить душевную боль от потери любимого человека. Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами", — написали в штабе ООС.

Роман любил путешествовать, увлекался фотографией и посвящал свою жизнь спорту. Он был бойцом полка "Азов" и сражался за Украину с первых годов войны. Друзья вспоминают его, как человека слова, того, на кого не страшно положиться.

Как сообщали Українські Новини, ранее четверо военных погибли в результате обстрелов на Донбассе 6 августа. 


После чего утром 7 августа Зеленский позвонил Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе.

 

Больше новостей о: Военные Военный война на Донбассе Потери в зоне ООС Роман Романенко

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