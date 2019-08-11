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11 серпня 2019, неділя, 17:47 24
Світ 2019-08-11T20:45:02+03:00
Українські Новини
На Канарських островах спалахнули масштабні пожежі: людей евакуюють

На Канарських островах спалахнули масштабні пожежі: людей евакуюють

Після того, як дим від величезних пожеж в Сибіру досяг США і Канади, на острові Гран-Канарія, третьому за величиною серед Канарських островів, з суботи також не вщухають лісові пожежі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал 20minutos.

Регіональний глава Канарських островів Анхель Віктор Торрес повідомив, що вогонь охопив більше тисячі гектарів лісу.

Близько тисячі людей були змушені залишити свої будинки як запобіжний захід

У гасінні пожежі задіяно понад 200 осіб і п'ять вертольотів, а також п'ять інших повітряних засобів і гідролітак, які міністерство екології направило з Малаги.

Пожежа почалася о 12.00 в суботу в районі Хункалийо, в муніципалітеті Артенара, і її ймовірною причиною стали роботи зі зварювальним обладнанням, які виконував 55-річний чоловік. Цивільна гвардія Іспанії вже затримала цього чоловіка.

Як повідомляли Українські Новини, у Китаї пронісся потужний тайфун, знищуючи все на своєму шляху.

Тим часом в Україну йде аномальна спека до +36 і атмосферні фронти: прогноз погоди на тиждень.

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