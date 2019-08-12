подписаться на рассылку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
12 августа 2019, понедельник, 06:30 105
Экономика 2019-08-12T06:30:02+03:00
Українські Новини
Осенью цены на продукты подскочат: что лучше заготовить летом

Осенью цены на продукты подскочат: что лучше заготовить летом

Цены на продукты Фото: riapo.ru
Цены на продукты Фото: riapo.ru

В то время, как цены на огурцы продолжают расти, украинцы привыкли "готовить сани летом", поэтому в семьях уже подсчитывают, какие продукты стоит закупить пораньше, чтобы потом не приобретать их втридорога, пишет "Сегодня".  

Хлеб и крупа

Хлеб, мука и макароны будут расти до конца осени.

"По хлебобулочным изделиям наблюдается ежемесячный рост на 1,5—2%. Хлебопеки планово поднимают рентабельность социально значимых сортов хлеба", — поясняет директор ЭДК Олег Пендзин.

В целом осенний рост может достичь и 15%.

"В частности, Украина мало засевает рожь, которая к тому же идет на экспорт. В итоге ржаной муки может быть недостаточно. На рост стоимости муки, макарон влияет и возможное удорожание топлива", — поясняет замгендиректора УАК Наталия Зарицкая.

Это значит, что осенью батон может подорожать до 16 грн (+2 грн), белая мука — до 17—18 грн (+2,5 грн), макароны — до 15 грн (+1,9 грн).  

Крупы отставать не будут. Так, гречка может подскочить в цене на 20%, считает Зарицкая, ведь объемы посевов сократились. Но Пендзин уверен в подорожании на 30—40%.

"Сейчас посевные площади занимают до 40% по сравнению с 2018-м. Причина — последние два года гречка дешевела, поэтому ее меньше засеяли", — уточняют в ЭДК.

Не исключено, что осенью за кило гречки придется платить по 25 грн (+7 грн).

Овощи и фрукты

Борщнабор также обещает идти в рост.

"Дожди мешают сбору и хранению продукции. До конца осени помидоры, лук и капуста могут подорожать на 5%, а картошка — на 10—15%", — считает Зарицкая.

Если прогнозы экономистов сбудутся, то картофель ждем по 22—25 грн (+3—5 грн), лук — по 12 грн (+1 грн), капусту — по 11 грн (+1 грн), помидоры — по 43—48 грн (+2—3 грн). 

Немного набрать — до 10—15% — могут яблоки. По мнению Пендзина, на стоимость товара влияет большое предложение из Польши, ведь если курс доллара вырастет, то яблоки тоже подорожают. То есть за кило продукта осенью, возможно, придется заплатить 18 грн (+3 грн).

А цены на подсолнечное масло будут стабильными.

"Может даже подешеветь на 5% за счет хорошего урожая и высоких объемов производства на экспорт", — говорят в УАК.

Значит, осенью бутылка масла в акциях обойдется в 30 грн (–1,5—2 грн).

Мясо и молоко не порадуют

Осенью яйца могут подорожать до 5—20%.

"Курица в теплое время года несется лучше, чем в холод. Поэтому кроме сезонности других факторов роста нет", — считает Зарицкая.

То есть за десяток заплатим 26 грн (+1,2 грн). А молоко, творог, сливочное масло могут вырасти на 17—25% в ноябре, уточняют в УАК, ведь молочное поголовье сокращается. Так, литр молока обойдется в 32 грн (+6 грн). Еще на 6% подорожает свинина.

"Цены на нашу свинину сравнимы с Польшей. Поэтому импорт стабилизирует цены в Украине", — говорит Пендзин.

В ноябре 1 кг свиной грудинки может стоить 112 грн (+6—7 грн).

Как сообщали Українські Новини, аграрии прогнозируют, что страна может столкнуться с дефицитом картофеля.

Тем временем продукты из борщевого набора в июне подешевели на 19 гривен.

Больше новостей о: рост цен Новые платежки Цены на продукты сезонное подорожание

Архив
Новости
Осенью цены на продукты подскочат: что лучше заготовить летом 06:30
После 35-градусной жары в Украине снова похолодает: прогноз погоды 06:15 Карта
Гривна подскочила в начале недели сразу на 22 копейки: курс валют на 12 августа 06:00
Взрыв электромобиля. Скриншот видео
Электромобиль Tesla после ДТП взорвался и сгорел в считанные секунды: видео 23:18
США, Германия и Франция проведут консультации по новой встрече в "нормандском формате", - Волкер 22:48
больше новостей
В Украину идет аномальная жара до +36 и атмосферные фронты: прогноз погоды на неделю 12:48 Карта
Максим Нефедов и Яна Калмыкова. Фото: Facebook/Max Nefyodov
Нефедов женился на менеджере Ахметова 22:25
Бабье лето. Фото: look.com.ua
Каким будет бархатный сезон и бабье лето в Украине: синоптик дал прогноз на август-сентябрь 06:15
Эволюционная польза: Ученые выяснили, почему кошки едят траву 23:23
Парфенов. Фото: ТАСС
Видео дня: Парфенов прочитал реп на 50-тысячном митинге протеста в Москве 21:15
больше новостей
Коровченко проиграл очередной суд, - адвокат 21:55
В Украину идет аномальная жара до +36 и атмосферные фронты: прогноз погоды на неделю 12:48 Карта
Максим Нефедов и Яна Калмыкова. Фото: Facebook/Max Nefyodov
Нефедов женился на менеджере Ахметова 22:25
Эволюционная польза: Ученые выяснили, почему кошки едят траву 23:23
Комбат Дмитрий Лысюк. Фото: Укринформ
Контрабанда в зоне ООС: Орденоносный комбат ВСУ получил приговор 10:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok