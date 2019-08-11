В Ливии подорвали машину сотрудников ООН: трое погибших

Вчера, 10 августа, в результате взрыва автомобильной бомбы в восточном ливийском городе Бенгази погибли три сотрудника ООН и два других члена миссии. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный секретарь США Антонио Гутерриш осудил нападение и заявил о двух погибших сотрудниках ООН.

Взрыв произошел перед торговым центром и банком. В результате взрыва были ранены 10 человек, среди них были дети.

"Генеральный секретарь призывает все стороны соблюдать гуманитарное перемирие и вернуться за стол переговоров, чтобы преследовать мирное будущее, которого заслуживает народ Ливии", - заявил официальный представитель США Стефан Дюжаррик.



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