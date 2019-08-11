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11 августа 2019, воскресенье, 11:30 73
Мир 2019-08-11T13:45:01+03:00
Українські Новини
В Ливии подорвали машину сотрудников ООН: трое погибших

В Ливии подорвали машину сотрудников ООН: трое погибших

Бомба взорвала машину сотрудников ООН. Скриншот: Reuters
Бомба взорвала машину сотрудников ООН. Скриншот: Reuters

Вчера, 10 августа, в результате взрыва автомобильной бомбы в восточном ливийском городе Бенгази погибли три сотрудника ООН и два других члена миссии. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный секретарь США Антонио Гутерриш осудил нападение и заявил о двух погибших сотрудниках ООН.

Взрыв произошел перед торговым центром и банком. В результате взрыва были ранены 10 человек, среди них были дети.

"Генеральный секретарь призывает все стороны соблюдать гуманитарное перемирие и вернуться за стол переговоров, чтобы преследовать мирное будущее, которого заслуживает народ Ливии", - заявил официальный представитель США Стефан Дюжаррик.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен был собраться в субботу по просьбе Франции для обсуждения последних событий в Ливии.

Как сообщали Українські Новини, в Ливии уничтожили два украинских самолета Ил-76, погиб пилот.

Ранее Ливия освободила задержанного в 2016 году украинского моряка.

В 2017 году России перебросила на авиабазу в Египте свой спецназ и военную технику для операции в Ливии.

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