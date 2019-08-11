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11 августа 2019, воскресенье, 09:45 42
Европа 2019-08-11T10:05:46+03:00
Українські Новини
В Праге при поддержке мэрии прошел масштабный гей-парад

В Праге при поддержке мэрии прошел масштабный гей-парад

Мэр Праги поддержал ЛГБТ-сообщество. Скриншот: видео/radiosvoboda.org
Мэр Праги поддержал ЛГБТ-сообщество. Скриншот: видео/radiosvoboda.org

В столице Чехии неделю длился фестиваль "Prague Prіde 2019". К маршу присоединился сам мэр города. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Вчера, 10 августа, десятки тысяч людей вышли, чтобы присоединиться к гей-параду и отметить его завершение. По оценкам организаторов в марше участвовали более 30 тысяч человек. За порядком следили десятки полицейских.

Скриншот: видео/radiosvoboda.orgСкриншот: видео/radiosvoboda.org

Отмечается, что мэр Праги Зденек Гржиб пару дней назад торжественно поднял на здании горадминистрации радужный флаг в знак поддержки движения сексуальных меньшинств.

"Этим жестом мы хотим поддержать сексуальные меньшинства в странах, где их права значительно ограничены или где их преследуют. Прага - открыта и толерантна для всех, кто к ней приедет с добром", - сказал мэр.

Однако на площадь приходили и те чехи, которые против нетрадиционной ориентации. На их плакатах было написано "Остановим безнравственность" и "Стоп геноциду Европы".

Не смотря на это, последний день "Prague Prіde 2019" состоялся.

Как сообщали Українські новини, 23 июня более 2,5 тыс. человек провели шествие в поддержку ЛГБТ в Киеве. 

Зеленский на Марш равенства не пришел, но призвал Нацполицию обеспечить его мирное проведение.

Также в Лондоне прошел ЛГБТ-парад, который стал крупнейшим в истории по числу участников.

Больше новостей о: Прага ЛГБТ Гей-парад ЛГБТ-сообщество

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