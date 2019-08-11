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11 серпня 2019, неділя, 10:09 15
Європа 2019-08-11T11:30:02+03:00
Українські Новини
У Празі за підтримки мерії пройшов масштабний гей-парад

У Празі за підтримки мерії пройшов масштабний гей-парад

Мер Праги підтримав ЛГБТ-спільноту. Скріншот: відео/radiosvoboda.org
Мер Праги підтримав ЛГБТ-спільноту. Скріншот: відео/radiosvoboda.org

У столиці Чехії тиждень тривав фестиваль "Prague Prіde 2019". До маршу приєднався сам мер міста. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Вчора, 10 серпня, десятки тисяч людей вийшли, щоб приєднатися до гей-параду і відзначити його завершення. За оцінками організаторів у марші взяли участь понад 30 тисяч осіб. За порядком стежили десятки поліцейських.

Скріншот: відео/radiosvoboda.orgСкріншот: відео/radiosvoboda.org

Зазначається, що мер Праги Зденєк Гржіб кілька днів тому урочисто підняв на будівлі міськадміністрації райдужний прапор на знак підтримки руху сексуальних меншин.

"Цим жестом ми хочемо підтримати сексуальні меншини у країнах, де їхні права значно обмежені або де їх переслідують. Прага - відкрита і толерантна для всіх, хто до неї приїде з добром", - сказав мер.

Однак на площу приходили і ті чехи, які проти нетрадиційної орієнтації. На їхніх плакатах було написано "Зупинимо аморальність" та "Стоп геноциду Європи".

Не дивлячись на це, останній день "Prague Prіde 2019" відбувся.

Як повідомляли Українські новини, 23 червня більше 2,5 тис. осіб провели ходу на підтримку ЛГБТ в Києві.

Зеленський на Марш рівності не прийшов, але закликав Нацполіцію забезпечити його мирне проведення.

Також у Лондоні пройшов ЛГБТ-парад, який став найбільшим в історії за кількістю учасників.

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