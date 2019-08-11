У Празі за підтримки мерії пройшов масштабний гей-парад

У столиці Чехії тиждень тривав фестиваль "Prague Prіde 2019". До маршу приєднався сам мер міста. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Вчора, 10 серпня, десятки тисяч людей вийшли, щоб приєднатися до гей-параду і відзначити його завершення. За оцінками організаторів у марші взяли участь понад 30 тисяч осіб. За порядком стежили десятки поліцейських.

Скріншот: відео/radiosvoboda.org

Зазначається, що мер Праги Зденєк Гржіб кілька днів тому урочисто підняв на будівлі міськадміністрації райдужний прапор на знак підтримки руху сексуальних меншин.

"Цим жестом ми хочемо підтримати сексуальні меншини у країнах, де їхні права значно обмежені або де їх переслідують. Прага - відкрита і толерантна для всіх, хто до неї приїде з добром", - сказав мер.

Однак на площу приходили і ті чехи, які проти нетрадиційної орієнтації. На їхніх плакатах було написано "Зупинимо аморальність" та "Стоп геноциду Європи".

Не дивлячись на це, останній день "Prague Prіde 2019" відбувся.

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