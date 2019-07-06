В Лондоне прошел крупнейший в истории ЛГБТ-парад

В Лондоне проходит ежегодный гей-парад, который стал крупнейшим в истории по числу участников.\r\nКрасочное шествие началось на Портленд-плейс, пересекло Оксфорд-серкус и далее по Риджент-стрит, Трафальгарской площади и Уайтхоллу дошло до здания парламента.\r\nМэр Лондона Садик Хан в заявлении приветствовал его участников, пишет "Русская служба Би-би-си".\r\nВ этом году ЛГБТ-активисты и сочувствующие отмечают полувековой юбилей важнейшего для них события - "Стоунволлского бунта" в Нью-Йорке.\r\nВ ночь на 28 июня 1969 года полиция намеревалась провести рейд в баре "Стоунволл-инн", известном как место сбора геев, что по тем временам являлось обычной практикой. Этой попытке силой воспротивились либерально настроенные жители богемного квартала Гринвич-вилледж. Акции протеста продолжались несколько дней.\r\nПервое массовое публичное выступление в защиту секс-меньшинств получило огромный резонанс. По словам историка Дэвида Картера, это было для гей-движения тем же, что и падение Бастилии для Французской революции.\r\nВ память о Стоунволле гей-парады во всем мире обычно проводятся в конце июня - начале июля.\r\nДва года назад британские гей-активисты праздновали другое значимое событие: 50-летие декриминализации гомосексуализма в Англии и Уэльсе.\r\nНакануне парада они напомнили о том, что в Северной Ирландии пока не узаконены гей-браки, а в ряде государств секс-меньшинства вообще подвергаются преследованиям, и призвали британский бизнес не иметь дела с такими странами.\r\nМэр Садик Хан считает, что в борьбе за равноправие "достигнут огромный, огромный прогресс, но успокаиваться рано".\r\nНе далее как в мае этого года лесбийская пара была избита в лондонском ночном автобусе группой молодых людей.\r\nУчастник первого в истории Лондона гей-парада Дон Пеппер говорит, что тогда все выглядело иначе.\r\n"Нас было не больше тысячи, никто не наряжался, водители машин неодобрительно гудели, и после шествия не было никаких мероприятий", - вспоминает он.\r\nЛГБТ-прайд в Лондоне. Фото: instagram.cоm\/ theglobetrotterguys\r\nЛГБТ-прайд в Лондоне. Фото: instagram.cоm\/ tomaszwencelphotography\r\nЛГБТ-прайд в Лондоне. Фото: instagram.cоm\/ tomaszwencelphotography\r\nЛГБТ-прайд в Лондоне. Фото: instagram.cоm\/ tomaszwencelphotography\r\nКак сообщали Українські новини, 23 июня более 2,5 тыс. человек провели шествие в поддержку ЛГБТ в Киеве. \r\nВладимир Зеленский на Марш равенства не пришел, но призвал Нацполицию обеспечить его мирное проведение.\r\nОрганизация "Киевпрайд" допускает, что Президент Владимир Зеленский не разделяет европейские ценности из-за его отказа принять приглашение на "Марш равенства" 23 июня в Киеве.\r\n