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06 июля 2019, суббота, 23:12 157
Европа 2019-07-06T23:22:47+03:00
Українські Новини
В Лондоне прошел крупнейший в истории ЛГБТ-парад

В Лондоне прошел крупнейший в истории ЛГБТ-парад

Фото: instagram.cоm/elliebelly203
Фото: instagram.cоm/elliebelly203

В Лондоне проходит ежегодный гей-парад, который стал крупнейшим в истории по числу участников.

Красочное шествие началось на Портленд-плейс, пересекло Оксфорд-серкус и далее по Риджент-стрит, Трафальгарской площади и Уайтхоллу дошло до здания парламента.

Мэр Лондона Садик Хан в заявлении приветствовал его участников, пишет "Русская служба Би-би-си".

В этом году ЛГБТ-активисты и сочувствующие отмечают полувековой юбилей важнейшего для них события - "Стоунволлского бунта" в Нью-Йорке.

В ночь на 28 июня 1969 года полиция намеревалась провести рейд в баре "Стоунволл-инн", известном как место сбора геев, что по тем временам являлось обычной практикой. Этой попытке силой воспротивились либерально настроенные жители богемного квартала Гринвич-вилледж. Акции протеста продолжались несколько дней.

Первое массовое публичное выступление в защиту секс-меньшинств получило огромный резонанс. По словам историка Дэвида Картера, это было для гей-движения тем же, что и падение Бастилии для Французской революции.

В память о Стоунволле гей-парады во всем мире обычно проводятся в конце июня - начале июля.

Два года назад британские гей-активисты праздновали другое значимое событие: 50-летие декриминализации гомосексуализма в Англии и Уэльсе.

Накануне парада они напомнили о том, что в Северной Ирландии пока не узаконены гей-браки, а в ряде государств секс-меньшинства вообще подвергаются преследованиям, и призвали британский бизнес не иметь дела с такими странами.

Мэр Садик Хан считает, что в борьбе за равноправие "достигнут огромный, огромный прогресс, но успокаиваться рано".

Не далее как в мае этого года лесбийская пара была избита в лондонском ночном автобусе группой молодых людей.

Участник первого в истории Лондона гей-парада Дон Пеппер говорит, что тогда все выглядело иначе.

"Нас было не больше тысячи, никто не наряжался, водители машин неодобрительно гудели, и после шествия не было никаких мероприятий", - вспоминает он.

ЛГБТ-прайд в Лондоне. Фото: instagram.cоm/ theglobetrotterguysЛГБТ-прайд в Лондоне. Фото: instagram.cоm/ theglobetrotterguys

ЛГБТ-прайд в Лондоне. Фото: instagram.cоm/ tomaszwencelphotographyЛГБТ-прайд в Лондоне. Фото: instagram.cоm/ tomaszwencelphotography

ЛГБТ-прайд в Лондоне. Фото: instagram.cоm/ tomaszwencelphotographyЛГБТ-прайд в Лондоне. Фото: instagram.cоm/ tomaszwencelphotography

ЛГБТ-прайд в Лондоне. Фото: instagram.cоm/ tomaszwencelphotographyЛГБТ-прайд в Лондоне. Фото: instagram.cоm/ tomaszwencelphotography

Как сообщали Українські новини, 23 июня более 2,5 тыс. человек провели шествие в поддержку ЛГБТ в Киеве. 

Владимир Зеленский на Марш равенства не пришел, но призвал Нацполицию обеспечить его мирное проведение.

Организация "Киевпрайд" допускает, что Президент Владимир Зеленский не разделяет европейские ценности из-за его отказа принять приглашение на "Марш равенства" 23 июня в Киеве.

 

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Фото: instagram.cоm/elliebelly203
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