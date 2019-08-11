В Україні продовжують зростати ціни на огірки

На цьому тижні знову подорожчали огірки. Пропозиція цієї продукції на ринку порівняно з минулим тижнем помітно знизилася, оскільки через прохолодну та дощову погоду дозрівання огірків у відкритому ґрунті дещо сповільнилося. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

На сьогоднішній день ґрунтовий огірок з місцевих господарств надходить у продаж за ціною 10-15 грн/кг ($0,40-0,59/кг), що в середньому в 1,5 рази дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"За словами галузевих експертів, підвищувати ціни на огірок українським господарствам вдалося, насамперед, за рахунок обмеженої пропозиції. Вибірки ґрунтового огірка малооб'ємні через дощову погоду. У той же час, поставки тепличної продукції також невеликі, оскільки до реалізації другого огірка обороту поки приступили поодинокі комбінати. Більшість українських тепличних комбінатів планують вийти на ринок у другій половині серпня", - йдеться в повідомленні.

EastFruit зазначає, що на даний момент ціни на ґрунтовій огірок на українському ринку варіюються фактично в тому ж діапазоні, що і в аналогічний період рік тому. При цьому більшість операторів ринку поки не бачать передумов для зниження цін у даному сегменті.

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