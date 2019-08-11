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11 августа 2019, воскресенье, 08:32 39
Силовые структуры 2019-08-11T11:00:02+03:00
Українські Новини
В Киеве на Позняках водитель Audi влетел в Seat и устроил гонки с полицией

В Киеве на Позняках водитель Audi влетел в Seat и устроил гонки с полицией

Водитель пытался скрыться с места ДТП. Фото:
Водитель пытался скрыться с места ДТП. Фото: "Информатор"

Сегодня, 11 августа, на пересечении улицы Здолбуновкой и проспекта Петра Григоренко произошла авария с участием автомобилей Audi A4 и Seat Ibiza. Водитель Audi влетел в Seat и пытался скрыться с места происшествия. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 3:00.

"По словам водителя Seat, он двигался по улице Здолбуновской в сторону Харьковского шоссе. Навстречу ему двигался автомобиль Audi. На пересечении улицы Здолбуновкой и проспекта Петра Григоренко водитель A4 совершил резкий маневр, чтобы попасть на проспект. Это привело к столкновению с "испанцем". Audi зацепил Seat и "прочесал" его переднюю часть правым боком", - говорится в сообщении.

Sеat. Фото: Sеat. Фото: "Информатор"

Отмечается, что после совершения ДТП водитель A4 продолжил движение по проспекту Григоренко и попытался скрыться с места происшествия. Однако его планам помешал экипаж патрульной полиции, который был неподалеку. Буквально в нескольких кварталах от места происшествия беглеца удалось задержать. Он вел себя достаточно агрессивно и заявил, что не виноват в аварии, а просто не рассчитал расстояние между машинами во время маневра. Свою попытку к бегству он таковой не считает. "Я не убегал от полиции. Просто адреналин был" — подытожил водитель Audi. От прохождения теста на наличие алкоголя в крови он отказался.

Audi. Фото: Audi. Фото: "Информатор"

В результате аварии, мужчина, который был за рулем Seat получил травму головы. Однако он отказался от госпитализации. На месте работали два экипажа патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали и виновника ДТП установит следствие.

Как сообщали Українські Новини, в Житомирской области произошло масштабное ДТП, в результате которого пострадали 24 человека.

Ранее под Полтавой столкнулись автобус и маршрутка: есть раненые и погибшие.

Также в Чехии в ДТП погибли два украинца.

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