Под Полтавой столкнулись автобус и маршрутка: есть погибшие и раненые

В Полтавской области в результате столкновения двух автобусов погибли два человека, еще один - получил ранение.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Отмечается, что инцидент случился на трассе "Киев - Харьков - Должанский" между селами Белоцерковское и Коноплянка.

Сообщается, что 26-летний водитель автобуса "Сетра 317" допустил столкновение с микроавтобусом "Фольксваген LT 35" под управлением водителя 1976 года рождения.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия 44-летний пассажир микроавтобуса погиб на месте происшествия, также 31-летняя пассажирка "Фольксваген LT 35" от полученных телесных повреждений скончалась в больнице. Водитель микроавтобуса "Фольксваген LT 35" с телесными повреждениями был доставлен в Великобагачанскую центральную районную больницу.

Продолжаются следственные действия.

Смертельное ДТП под Полтавой.