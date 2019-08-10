Под Полтавой столкнулись автобус и маршрутка: есть погибшие и раненые

В Полтавской области в результате столкновения двух автобусов погибли два человека, еще один - получил ранение.\r\nОб этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.\r\nОтмечается, что инцидент случился на трассе "Киев - Харьков - Должанский" между селами Белоцерковское и Коноплянка.\r\nСообщается, что 26-летний водитель автобуса "Сетра 317" допустил столкновение с микроавтобусом "Фольксваген LT 35" под управлением водителя 1976 года рождения.\r\nВследствие дорожно-транспортного происшествия 44-летний пассажир микроавтобуса погиб на месте происшествия, также 31-летняя пассажирка "Фольксваген LT 35" от полученных телесных повреждений скончалась в больнице. Водитель микроавтобуса "Фольксваген LT 35" с телесными повреждениями был доставлен в Великобагачанскую центральную районную больницу.\r\nПродолжаются следственные действия.\r\n\r\nСмертельное ДТП под Полтавой.