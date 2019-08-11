У Києві на Позняках водій Audi влетів у Seat і влаштував перегони з поліцією

Сьогодні, 11 серпня, на перетині вулиці Здолбунівська та проспекту Петра Григоренка сталася аварія за участю автомобілів Audi A4 і Seat Ibiza. Водій Audi влетів у Seat і намагався втекти з місця події. Про це повідомляє "Інформатор".

ДТП сталася близько 3:00.

"За словами водія Toyota, він рухався по вулиці Здолбунівській у бік Харківського шосе. Назустріч йому рухався автомобіль Audi. На перетині вулиці Здолбунівська та проспекту Петра Григоренка водій A4 здійснив різкий маневр, щоб потрапити на проспект. Це призвело до зіткнення з "іспанцем". Audi зачепив Seat і "прочесав" його передню частину правим боком", - йдеться в повідомленні.

Sеat. Фото: "Інформатор"

Зазначається, що після скоєння ДТП водій A4 продовжив рух з проспекту Григоренка і спробував сховатися з місця події. Однак його планам завадив екіпаж патрульної поліції, який був неподалік. Буквально в декількох кварталах від місця пригоди втікача вдалося затримати. Він вів себе досить агресивно і заявив, що не винен в аварії, а просто не розрахував відстань між машинами під час маневру. Він не вважає, що це була спроба втечі. "Я не тікав від поліції. Просто адреналін був", — підсумував водій Audi. Від проходження тесту на наявність алкоголю в крові він відмовився.

Audi. Фото: "Інформатор"

В результаті аварії, чоловік, який був за кермом Seat отримав травму голови. Однак він відмовився від госпіталізації. На місці працювали два екіпажі патрульної поліції, "швидка" та слідчо-оперативна група. Деталі та винуватця ДТП встановить слідство.

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