В Житомирской области произошло масштабное ДТП: пострадали 24 человека

ДТП в Житомирской области. Фото: пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

ДТП в Житомирской области. Фото: пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

Сегодня, 9 августа произошло ДТП, в результате которого пострадали 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

ДТП произошло вблизи села Тетеревка Житомирского района. На дороге столкнулись микроавтобус и легковая машина. После столкновения "BMW" загорелся.











"Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля "BMW", двигаясь в направлении Житомира, при выполнении маневра обгона, выехал на обочину дороги, где потерял управление автомобилем. В результате "BMW" выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным микроавтобусом "Volkswagen LT35D" сообщением "Киев-Хмельницкий", который двигался навстречу. За рулем пассажирского транспорта находился 35-летний житель Хмельницкой области", - говорится в сообщении.





В результате ДТП 24 человека были доставлены в медицинские учреждения, 12 из них госпитализированы, среди них 3 детей.

Как сообщали Українські Новини, в Днипре в результате ДТП перевернулась маршрутка: больше 10 пострадавших.

Ранее в Чехии в ДТП погибли двое украинцев.



Также в Киеве на Окружной столкнулись Honda Pilot и Daewoo Lanos, который загорелся от столкновения, водителя госпитализировали.