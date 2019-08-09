В Житомирской области произошло масштабное ДТП: пострадали 24 человека

Сегодня, 9 августа произошло ДТП, в результате которого пострадали 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области. ДТП произошло вблизи села Тетеревка Житомирского района. На дороге столкнулись микроавтобус и легковая машина. После столкновения "BMW" загорелся. \r\n\r\n"Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля "BMW", двигаясь в направлении Житомира, при выполнении маневра обгона, выехал на обочину дороги, где потерял управление автомобилем. В результате "BMW" выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным микроавтобусом "Volkswagen LT35D" сообщением "Киев-Хмельницкий", который двигался навстречу. За рулем пассажирского транспорта находился 35-летний житель Хмельницкой области", - говорится в сообщении. \r\n\r\n \r\nВ результате ДТП 24 человека были доставлены в медицинские учреждения, 12 из них госпитализированы, среди них 3 детей.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Днипре в результате ДТП перевернулась маршрутка: больше 10 пострадавших.\r\nРанее в Чехии в ДТП погибли двое украинцев. Также в Киеве на Окружной столкнулись Honda Pilot и Daewoo Lanos, который загорелся от столкновения, водителя госпитализировали.