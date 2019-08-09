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09 августа 2019, пятница, 22:01 72
Происшествия 2019-08-09T23:45:02+03:00
Українські Новини
В Житомирской области произошло масштабное ДТП: пострадали 24 человека

В Житомирской области произошло масштабное ДТП: пострадали 24 человека

ДТП в Житомирской области. Фото: пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.
ДТП в Житомирской области. Фото: пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

Сегодня, 9 августа произошло ДТП, в результате которого пострадали 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

ДТП произошло вблизи села Тетеревка Житомирского района. На дороге столкнулись микроавтобус и легковая машина. После столкновения "BMW" загорелся.



"Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля "BMW", двигаясь в направлении Житомира, при выполнении маневра обгона, выехал на обочину дороги, где потерял управление автомобилем. В результате "BMW" выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным микроавтобусом "Volkswagen LT35D" сообщением "Киев-Хмельницкий", который двигался навстречу. За рулем пассажирского транспорта находился 35-летний житель Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

 

В результате ДТП 24 человека были доставлены в медицинские учреждения, 12 из них госпитализированы, среди них 3 детей.

Как сообщали Українські Новини, в Днипре в результате ДТП перевернулась маршрутка: больше 10 пострадавших.

Ранее в Чехии в ДТП погибли двое украинцев.

Также в Киеве на Окружной столкнулись Honda Pilot и Daewoo Lanos, который загорелся от столкновения, водителя госпитализировали.

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