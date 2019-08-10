подписаться на рассылку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
10 августа 2019, суббота, 23:55 75
Мир 2019-08-10T23:55:02+03:00
Українські Новини
Путин приехал на мотоцикле в аннексированный Севастополь

Путин приехал на мотоцикле в аннексированный Севастополь

Президент России Владимир Путин, рейтинг которого упал до минимума за 18 лет, приехал на мотоцикле "Урал" в аннексированный Севастополь, где посетил байк-шоу скандального мотоклуба "Ночные волки" на горе Гасфортае.

Об этом сообщает "РИА-Крым".

Отмечается, что глава России приехал за рулем мотоцикла​, в коляске которого сидел так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.

На сиденье позади Путина сидел так называемый "временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя" Михаил Развожаев. Путин был в кожаной куртке и со сцены не выступал.

Кроме этого, Путин назвал байкеров "крутыми ребятами" и поблагодарил за следование традициям.

"Очень рад всех вас видеть, очень приятно, что вы продолжаете эту традицию, начатую 10 лет назад. Поздравляю вас с 10-летием и желаю вам самого доброго. Это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоциклов, и всех, кто с сердцем и душой относится к нашей Родине. Приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России", – заявил Путин.

Напомним, на митингах в Москве массово задерживают людей, желающих честных выборов.

Тем временем, Путин опоздал на встречу с Папой Римским уже во второй раз.

Тем временем, пенсионная реформа рекордно "обвалила" рейтинг Путина.

Больше новостей о: Аннексия Крыма Мотоцикл Сергей Аксенов Владимир Путин

Архив
Новости
Путин везет на мотоцикле
Путин приехал на мотоцикле в аннексированный Севастополь 23:55
Эволюционная польза: Ученые выяснили, почему кошки едят траву 23:23
ДТП со скорой. Фото: Информатор
В Днипре грузовик протаранил и опрокинул скорую 22:53
Максим Нефедов и Яна Калмыкова. Фото: Facebook/Max Nefyodov
Нефедов женился на менеджере Ахметова 22:25
Коровченко проиграл очередной суд, - адвокат 21:55
больше новостей
Атмосферные фронты сразятся с 35-градусной жарой: синоптик дала прогноз на выходные и неделю 06:00 Карта
В Украину идет аномальная жара до +36 и атмосферные фронты: прогноз погоды на неделю 12:48 Карта
Максим Нефедов и Яна Калмыкова. Фото: Facebook/Max Nefyodov
Нефедов женился на менеджере Ахметова 22:25
Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: когда отмечают праздники 06:00
Для деоккупации "ДНР" и "ЛНР" подготовлены 800 полицейских, - Нацполиция 13:01
больше новостей
Суд обязал НАБУ открыть дело в отношении Грицака и экс-замглавы СБУ Демчины 11:23
Коровченко проиграл очередной суд, - адвокат 21:55
В Украину идет аномальная жара до +36 и атмосферные фронты: прогноз погоды на неделю 12:48 Карта
Атмосферные фронты сразятся с 35-градусной жарой: синоптик дала прогноз на выходные и неделю 06:00 Карта
ГБР засекретило информацию по делам Порошенко 10:42 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok