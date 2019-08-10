Путин приехал на мотоцикле в аннексированный Севастополь

Президент России Владимир Путин, рейтинг которого упал до минимума за 18 лет, приехал на мотоцикле "Урал" в аннексированный Севастополь, где посетил байк-шоу скандального мотоклуба "Ночные волки" на горе Гасфортае.\r\nОб этом сообщает "РИА-Крым".\r\nОтмечается, что глава России приехал за рулем мотоцикла, в коляске которого сидел так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.\r\nНа сиденье позади Путина сидел так называемый "временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя" Михаил Развожаев. Путин был в кожаной куртке и со сцены не выступал.\r\n\r\nНа «Урале»: Владимир Путин приехал на байк-шоу под Севастополем pic.twitter.com\/w1CQKXiflv\r\n— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 августа 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nКроме этого, Путин назвал байкеров "крутыми ребятами" и поблагодарил за следование традициям.\r\n"Очень рад всех вас видеть, очень приятно, что вы продолжаете эту традицию, начатую 10 лет назад. Поздравляю вас с 10-летием и желаю вам самого доброго. Это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоциклов, и всех, кто с сердцем и душой относится к нашей Родине. Приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России", – заявил Путин.\r\nНапомним, на митингах в Москве массово задерживают людей, желающих честных выборов.\r\nТем временем, Путин опоздал на встречу с Папой Римским уже во второй раз.\r\nТем временем, пенсионная реформа рекордно "обвалила" рейтинг Путина.